आगरा: ताजमहल में बंदर बना रहे पर्यटकों को निशाना, समस्या पर सपा ने किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल पर् बंदरों की बढ़ती समस्या को लेकर सपा ने गुरुवार को माल रोड स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सपा ने पर्यटकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बंदरों की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की।

ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटकों को बंदर द्वारा काटे जाने के कई मामले हाल ही में सामने आए हैं। बुधवार को भी ब्राजील और बंगाल के पर्यटकों को बंदर ने काट लिया था। गुरुवार को महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में सपा ने प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि ताजमहल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक आते हैं। परिसर में बंदरों की बढ़ती संख्या के कारण पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंदर कई बार पर्यटकों के सामान और खाद्य सामग्री पर झपटते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी स्थिति पैदा हो जाती है।

प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि ताजमहल शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एएसआइ को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने स्मारक परिसर में बंदरों की निगरानी, नियंत्रण और पर्यटकों को जागरूक करने के लिए आवश्यक व्यवस्था किए जाने की मांग की।

प्रदर्शन के बाद सपा के प्रतिनिधिमंडल ने अधीक्षण पुरातत्वविद डा. स्मिथा एस. कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसमें ताजमहल में बंदरों की समस्या का स्थायी समाधान करने और पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की गई। उन्होंने एएसआइ से मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की।