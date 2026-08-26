Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रक्षाबंधन पर चीनी 20 रुपये किलोग्राम, आगरा में सपाइयों का अनूठा प्रदर्शन, महंगी खरीदकर सस्ते में बांटी

By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:43 PM (IST)

सपा ने रक्षाबंधन से पहले आगरा में महंगी चीनी के विरोध में गरीब महिलाओं को 20 रुपये प्रति किलो के भाव से चीनी बांटी। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो ...और पढ़ें

ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चीनी बांटते सपा जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा।

ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चीनी बांटते सपा जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा।

जागरण संवाददाता, आगरा। रक्षाबंधन से पहले महंगी हुई चीनी के चलते सपा ने बुधवार को पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) की गरीब महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास किया। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सेमरी का ताल गांव में 20 रुपये किलो के भाव से चीनी बांटी। सस्ती चीनी पाकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी।

चीनी 65 से 70 रुपये प्रति किग्रा तक फुटकर में बिक रही है। महंगी हुई चीनी ने त्योहार फीका कर दिया है। जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनसेवा का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को त्योहार की खुशियों में सहभागी बनाना था, जिससे कि वे भी अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व खुशी और मिठास के साथ मना सकें।

करीब डेढ़ क्विंटल चीनी बांटी गई है। अभी और कार्यक्रम कराए जाएंगे। मुलायम सिंह यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष जितेंद्र चक, विमल यादव, इंद्रपाल, विजय, राजू, अनुज, मेहताब सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे।