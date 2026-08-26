रक्षाबंधन पर चीनी 20 रुपये किलोग्राम, आगरा में सपाइयों का अनूठा प्रदर्शन, महंगी खरीदकर सस्ते में बांटी

जागरण संवाददाता, आगरा। रक्षाबंधन से पहले महंगी हुई चीनी के चलते सपा ने बुधवार को पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) की गरीब महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास किया। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सेमरी का ताल गांव में 20 रुपये किलो के भाव से चीनी बांटी। सस्ती चीनी पाकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी।

चीनी 65 से 70 रुपये प्रति किग्रा तक फुटकर में बिक रही है। महंगी हुई चीनी ने त्योहार फीका कर दिया है। जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनसेवा का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को त्योहार की खुशियों में सहभागी बनाना था, जिससे कि वे भी अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व खुशी और मिठास के साथ मना सकें।