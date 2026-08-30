'पहले मां को जहर दो, तभी बेटी ले जाना', आगरा में सास की बात मान बेटे ने मां को दिया जहर
आगरा में एक बेटे ने अपनी सास के उकसाने पर मां को जहर दे दिया, जिससे उसकी जान बच गई। ...और पढ़ें
HighLights
सास के उकसाने पर बेटे ने मां को दिया जहर।
आगरा में हुई घटना, मां की जान बाल-बाल बची।
आरोपी बेटा और सास दोनों गिरफ्तार, जेल भेजे गए।
जागरण संवाददाता, आगरा। सास के उकसावे में आकर एक बेटे ने अपनी ही मां को जहर दे दिया। डेढ़ महीने से फरार चल रही आरोपी सास को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि आरोपित बेटा पहले से ही सलाखों के पीछे है।
रविंद्र की शादी 2025 में सुंदरी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही सास राममूर्ति और सुंदरी के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते सुंदरी मायके लौट गई। जब रविंद्र अपनी पत्नी को वापस बुलाने पहुंचा तो उसकी सास फूलवती ने अजीब शर्त रख दी।
सास ने कहा, जब तक तुम्हारी मां जिंदा है, मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। पहले अपनी मां को जहर दो, तभी बेटी को ले जाना। इसके बाद सास ने दामाद को जहर की एक पुड़िया भी थमा दी। सास की बातों में आकर आठ जुलाई को रविंद्र ने छोले में मिलाकर अपनी मां को जहर दे दिया। तबीयत बिगड़ने पर स्वजन अस्पताल ले गए और जान बच गई।
पूरी घटना का पता चलने पर रविंद्र के पिता रनवीर ने बेटे और उसकी सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने रविंद्र को जेल भेज दिया, लेकिन फूलवती हाथ नहीं आई। शनिवार को पुलिस ने फूलवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।