1 करोड़ की चोरी का खुलासा, हाजी नसीम का ड्राइवर ही निकला चोर; 14 दिन में मथुरा में उड़ाए लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा फल मंडी में आढ़ती हाजी नसीम की दुकान से एक करोड़ रुपये की चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उनके चालक शिशुपाल और उसके पिता वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित से 40.25 लाख रुपये बरामद किए हैं। चालक ने पिता के साथ मिलकर वारदात की थी। चोरी की रकम से आईफोन समेत अन्य चीजों पर लाखों रुपये उड़ा दिए। जो बरामद नहीं हो सके।

मथुरा के गोविंद नगर निवासी हाजी नसीम की सिकंदरा फल मंडी में मौसमी की आढ़त है। आंध्र प्रदेश से उनके यहां लाखों रुपये का माल ट्रकों में रोज आता है। आसपास के जिलों में मौसमी उनके यहां से आपूर्ति होती है। उनके यहां 100 कर्मचारी काम करते हैं। वह एक अगस्त को कारोबार के सिलसिले में हैदराबाद जाना था। चालक शिशुपाल निवासी थाना हाईवे (मथुरा) उन्हें दिल्ली छोड़कर आया था।

उसे पता था कि मालिक कई दिन यहां नहीं रहेंगे, आढ़त बंद रहेगी। चालक शिशुपाल ने पूछताछ में बताया कि वह 31 जुलाई की रात अपने पिता वीरेंद्र को आटो से लेकर सिकंदरा पहुंचा। वह खेत के रास्ते मंडी में घुसा। दुकान के पिछले हिस्से में लगा जंगला उखाड़कर अंदर घुसा था। रकम कहां रखी रहती है, उसे पहले से पता था। थैला और मिठाई का डिब्बा आदि खोलकर देखा तो उसमें नोटों की गड्डियां रखीं थी।

जिन्हें थैले में डालकर वह जंगले के रास्ते बाहर निकल गया था। पांच अगस्त को आढत पर लौटने के बाद हाजी नसीम ने एक करोड़ की चाेरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटना को पहले संदिग्ध मान रही थी। छानबीन करने पर पता चला कि आढ़ती का बड़ा काम है। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को चेक करना शुरू किया। पुलिस को कर्मचारियों पर शक था।

सबके मोबाइल की काॅल डिटेल और लोकेशन की छानबीन शुरू की। जिसमें चालक शिशुपाल की लाेकेशन 31 जुलाई की रात को मंडी के पास मिली। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने चालक की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। पता चला कि उसने कुछ दिन पहले ही आईफोन खरीदा है।

पुलिस का शक चालक पर गहरा हो गया। उसे पकड़कर पूछताछ की तो पिता के साथ मिलकर चोरी की बात स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर 40.25 लाख रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ऑटो और सूटकेस भी बरामद किया है।

एक करोड़ नहीं 55 लाख थी रकम आढ़ती की दुकान से एक करोड़ नहीं बल्कि 55 लाख रुपये के आसपास चोरी हुए थे। सीसीटीवी में आरोपित शिशुपाल एक सूटकेस लेकर जाता दिखाई दे रहा था। दुकान से चोरी की गयी रकम उसने इसी सूटकेस में रखी थी। पुलिस पूछताछ में भी उसने रकम इसी सूटकेस में होना बतायी जो कि 40.25 लाख रुपये थी।