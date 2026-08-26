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30 हजार दे दो...नहीं तो शाम को मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आगरा में दरोगा का ऑडियो वायरल

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Wed, 26 Aug 2026 03:17 PM (IST)

फतेहाबाद गोलीकांड से जुड़े मामले में 30 हजार रुपये मांगने का दारोगा धीरेंद्र यादव का ऑडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद को विभागीय कार्रवाई के साथ जांच के आदेश दिए हैं।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, आगरा। 30 हजार रुपये दे दो, नहीं तो शाम को मुकदमा दर्ज हाे जाएगा। फतेहाबाद क्षेत्र में हुए गोली कांड में एक व्यक्ति से रकम मांगने का दारोगा का यह कथित ऑडियो वायरल हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने दारोगा धीरेंद्र यादव को निलंबित कर दिया। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद को विभागीय कार्रवाई के साथ ही जांच को कहा है।

फतेहाबाद में पिछले दिनो गोली कांड हुआ था। ऑडियो उसी से संबंधित है। जिसमें दारोगा एक छात्र से बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि मुकदमे में पूरी मदद करनी होगी। सूचनाएं एकत्रित करके देनी होंगी। बातचीत के दौरान वह छात्र से एक व्यक्ति का नाम निकालने के लिए 30 हजार रुपये मांग रहा है

जिस पर छात्र दारोगा से पूछता है कि रकम अकेले उसके लिए है या सभी की। इस पर दारोगा कह रहा है कि उसने सबका ठेका नहीं ले रखा है। छात्र कहता है कि वह अन्य से भी बात कर लेगा तो दारोगा हामी भरता है। इसके बाद कहता है कि शाम तक मुकदमा दर्ज हो जाएगा।

मंगलवार को दारोगा धीरेंद्र यादव का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया। डीसीपी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दारोगा धीरेंद्र यादव को निलंबित कर दिया गया है। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद को मामले की जांच सौपी गई है।