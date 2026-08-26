30 हजार दे दो...नहीं तो शाम को मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आगरा में दरोगा का ऑडियो वायरल

जागरण संवाददाता, आगरा। 30 हजार रुपये दे दो, नहीं तो शाम को मुकदमा दर्ज हाे जाएगा। फतेहाबाद क्षेत्र में हुए गोली कांड में एक व्यक्ति से रकम मांगने का दारोगा का यह कथित ऑडियो वायरल हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने दारोगा धीरेंद्र यादव को निलंबित कर दिया। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद को विभागीय कार्रवाई के साथ ही जांच को कहा है।

फतेहाबाद में पिछले दिनो गोली कांड हुआ था। ऑडियो उसी से संबंधित है। जिसमें दारोगा एक छात्र से बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि मुकदमे में पूरी मदद करनी होगी। सूचनाएं एकत्रित करके देनी होंगी। बातचीत के दौरान वह छात्र से एक व्यक्ति का नाम निकालने के लिए 30 हजार रुपये मांग रहा है।

जिस पर छात्र दारोगा से पूछता है कि रकम अकेले उसके लिए है या सभी की। इस पर दारोगा कह रहा है कि उसने सबका ठेका नहीं ले रखा है। छात्र कहता है कि वह अन्य से भी बात कर लेगा तो दारोगा हामी भरता है। इसके बाद कहता है कि शाम तक मुकदमा दर्ज हो जाएगा।