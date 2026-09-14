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आगरा में मेले से लापता हुई किशाेरी, गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Mon, 14 Sep 2026 11:44 AM (IST)

आगरा के सैंया गांव में मेले से लापता हुई 16 वर्षीय किशोरी कृष्णा का शव पेड़ से लटका मिला। स्वजनों ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, आगरा। सैंया के गांव नदीम में रविवार की शाम मेले से लापता हुई 16 वर्ष की किशोरी कृष्णा का शव सोमवार सुबह एक पेड़ से दुपट्टे पर लटका मिला। स्वजन रविवार की शाम से किशोरी को तलाश रहे थे। सोमवार सुबह स्वजन ग्रामीणों के साथ बाजरे के खेत में किशोरी को खोज में जुटे थे।

इसी दौेरान ग्रामीणों ने गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से किशोरी का शव लटका देखा। बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर जुट गए। स्वजन ने बताया कि किशोरी मानसिक रूप से परेशान थी। उसका उपचार चल रहा था।

गांव नदीम में रविवार को पुराने बाबू महाराज केे मेले में 16 वर्ष की कृष्णा शाम साढ़े चार बजे गई थी। काफी देर तक मेले से घर नहीं लौटी तो स्वजन ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी। मेले में साथ में गई किशोरी की सहेलियों से जानकारी की, लेकिन वह भी कुछ नहीं बता सकीं

अनहोनी की आशंका पर स्वजन और ग्रामीण किशोरी को रात भर तलाशते रहे। सोमवार सुबह स्वजन ने ग्रामीणों के साथ बाजरे के खेतों में किशोरी को तलाश करने का अभियान चलाया।

इसी दौरान गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ पर ग्रामीणों को उसका शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। किशोरी के गले में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ था। जिसका एक सिर पेड़ की डाल में बंधा हुआ था। शव जमीन से कई फीट ऊपर पेड़ पर लटक रहा था। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए

स्वजन ने पुलिस को बताया कि किशोरी मानसिक रूप से परेशान थी। उसका उपचार चल रहा था। एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा।