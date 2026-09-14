आगरा में मेले से लापता हुई किशाेरी, गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, आगरा। सैंया के गांव नदीम में रविवार की शाम मेले से लापता हुई 16 वर्ष की किशोरी कृष्णा का शव सोमवार सुबह एक पेड़ से दुपट्टे पर लटका मिला। स्वजन रविवार की शाम से किशोरी को तलाश रहे थे। सोमवार सुबह स्वजन ग्रामीणों के साथ बाजरे के खेत में किशोरी को खोज में जुटे थे।

इसी दौेरान ग्रामीणों ने गांव के बाहर पेड़ पर फंदे से किशोरी का शव लटका देखा। बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर जुट गए। स्वजन ने बताया कि किशोरी मानसिक रूप से परेशान थी। उसका उपचार चल रहा था।

गांव नदीम में रविवार को पुराने बाबू महाराज केे मेले में 16 वर्ष की कृष्णा शाम साढ़े चार बजे गई थी। काफी देर तक मेले से घर नहीं लौटी तो स्वजन ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी। मेले में साथ में गई किशोरी की सहेलियों से जानकारी की, लेकिन वह भी कुछ नहीं बता सकीं।

अनहोनी की आशंका पर स्वजन और ग्रामीण किशोरी को रात भर तलाशते रहे। सोमवार सुबह स्वजन ने ग्रामीणों के साथ बाजरे के खेतों में किशोरी को तलाश करने का अभियान चलाया। इसी दौरान गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ पर ग्रामीणों को उसका शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। किशोरी के गले में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ था। जिसका एक सिर पेड़ की डाल में बंधा हुआ था। शव जमीन से कई फीट ऊपर पेड़ पर लटक रहा था। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।