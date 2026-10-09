आगरा में दर्दनाक हादसा, खंदौली में दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकाें की मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। खंदौली थाना क्षेत्र के बांस मोहन सहाय के पास गुरुवार देर रात तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक उस्मानपुर से चारा लेकर अपने घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं, हादसे के बाद मैक्स चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

दोनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। पूरा गोवर्धन निवासी राहुल पुत्र वेदप्रकाश (20) और यतेंद्र पुत्र बलबीर सिंह (22) गुरुवार शाम करीब छह बजे घर से चारा लेने के लिए उस्मानपुर गए थे। देर रात करीब 10 बजे दोनों बाइक से चारा लेकर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे बांस मोहन सहाय के पास पहुंचे, सामने से तेज गति में आ रही मैक्स गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, मैक्स चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।