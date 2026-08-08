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    हथियार वाले नहीं, AI मॉडल समृद्ध देश होंगे शक्तिशाली: केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आगरा कॉन्क्लेव में रखी बात

    By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 02:56 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने आगरा में कहा कि भविष्य में शक्तिशाली देश वे होंगे जिनके पास एआई मॉडल और साइबर कुशल युवा होंगे। उन्होंने भारतीय एआई प्ल ...और पढ़ें

    होटल जेपी पैलेस में एआई कॉन्क्लेव में बात रखते केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद। साथ हैं मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, पूरन डावर व अन्य।

    होटल जेपी पैलेस में एआई कॉन्क्लेव में बात रखते केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद। साथ हैं मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, पूरन डावर व अन्य।

    जागरण संवाददाता, आगरा। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। भविष्य में वो देश शक्तिशाली नहीं होंगे, जिनके पास हथियार होंगे, बल्कि वह देश शक्तिशाली होंगे जिनके पास एआई माॅडल और साइबर कुशल युवा होंगे।

    उन्होंने लोगों से अपील की कि वह चैट जीपीटी के बजाय भारतीय सत्यम जैसे अन्य माध्यम का उपयोग करें, जिससे देश का डाटा सुरक्षित और देश में ही रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद होटल जेपी पैलेस में चल रहे एआई फ्यूचर रेडी काॅन्क्लेव में शनिवार को भाग लेने आये थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 में विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

    एआई को चंद हाथों तक सीमित रखने से इसका कोई महत्व नहीं है। इसे ग्रामीण अंचल और टायर टू व थ्री शहरों में हर हाथ तक पहुंचाना होगा। सरकार युवाओं को जीपीयू सस्ती दर पर उपलब्ध कराएगी। जितिन प्रसाद ने कहा कि उप्र योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज देश का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दुनियाभर के बाजार व्यापारियों के लिए खुले हैं।

    उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के पास भारत की तरह कुशल युवा, जनसंख्या और बाजार नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विदेशी कम्पनियां भारत को केवल बाजार के रूप में ना देखा जाए। यहां साझीदार बनें।

    केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अपील की कि चैट जीपीटी की जगह भारतीय साफ्टवेयर और माडल अपनाएं। इससे पहले केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि काॅन्क्लेव में मिली जेन-जी पीढ़ी की बातें उनके ऊपर से निकल गईं। एक जेन-जी, वो है जिसने प्रधानमंत्री के लिए जंतर-मंतर पर ऐसे शब्द कहे, जिनका पुलिस में रहते हुए भी उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया था

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    उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि एआई विकास के लिए जरूरी है। शिक्षा को नई दिशा दे रहा है। आज एआई का उपयोग नहीं किया तो हम पिछड़ जाएंगे। वर्तमान एआई का उपायोग नहीं किया तो सुपर एआई के मामले में पिछड़ जाएंगे।

    फुटवियर एवं चर्म उत्पाद निर्यात परिषद के चेयरमैन पूरन डावर ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकल्प नहीं, जरूरत बन गया है। इससे एक गली में बैठा दुकानदार भी वैश्विक स्तर पर अपना सामान बेच सकता है। उन्होंने मारीच की माया का उदाहरण देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया नहीं है।

    यह शुरुआत से ही था। मानव का विकल्प नहीं, उसकी कुशलता को बढ़ाने वाला है। एआई से हम विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।