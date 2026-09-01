आगरा: 1.43 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 750 रुपये के लगाए स्टांप, अब अदा करने होंगे 1.17 करोड़

अमित दीक्षित, आगरा। मौजा लखनपुर स्थित पुरानी विजय नगर कालोनी में 8281 वर्ग मीटर की भूमि में खेल हुआ है। 1.43 करोड़ रुपये की संपत्ति की डीड वर्ष 2018 में हुई थी। डीड में सिर्फ 750 रुपये के स्टांप पर नोटरी द्वारा भुगतान कर उक्त संपत्ति का 50 प्रतिशत भाग दोनों बेटों को सदस्य के नाम में स्थापित करके उनके नाम पर करा लिया गया।

जांच में पाया गया कि स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस नियमानुसार अदा नहीं की गई। डीएम कोर्ट में वाद चला। कोर्ट ने 1.17 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। स्टांप कमी के 25 साल के इतिहास में पहली बार डीएम कोर्ट ने 100 प्रतिशत का जुर्माना लगाया है।

पुरानी विजय नगर कालोनी में एक अप्रैल 1988 को दया शंकर एओपी नाम से कंपनी पंजीकृत हुई थी। इस कंपनी में चार सदस्य थे। इस कंपनी के नाम मौजा लखनपुर के खसरा नंबर 21 में 8281 वर्ग मीटर भूमि है। यह भूमि 40 फीट चौड़े मार्ग के किनारे है।

सदस्य नंबर दो रमाशंकर अग्रवाल ने एक अप्रैल 2018 को दयाशंकर रविशंकर एओपी के पुन: निर्माण के लिए एक डीड तैयार कराई थी। इसमें सदस्य नंबर तीन और चार को रिटायर कर अपने पुत्र रचित अग्रवाल और अनुराग अग्रवाल को नया सदस्य बनाया गया था। एओपी की संपत्ति की कीमत 1.43 करोड़ रुपये जान बूझकर गलत दिर्शाया था।

750 रुपये के स्टांप पर नोटरी द्वारा भुगतान कर उक्त संपत्ति का 50 प्रतिशत भाग अपने दोनों पुत्रों को सदस्य के रूप में स्थापित कर उनके नाम कर दिया गया था। 13 मार्च 2021 को तत्कालीन डीएम और सहायक महानिरीक्षक निबंधन से शिकायतकर्ता शशि कुमार ने शिकायत की।

उन्होंने कहा कि नियमानुसार नोटराइज्ड विलेख भागीदारी विलेख की श्रेणी में आता है। इसमें स्टांप और पंजीकरण शुल्क अदा किया जाना चाहिए था। ऐसे में विलेख को निरस्त किया जाना चाहिए या फिर राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। शशि की शिकायत की जांच उप निबंधक द्वितीय ने की।

जांच में शिकायत सही पाई गई। स्टांप कमी का वाद पंजीकृत करते हुए वर्ष 2022 में इसे डीएम कोर्ट में भेज दिया गया। जांच में पाया गया कि भूमि 40 फीट चौड़े मार्ग के किनारे है। जिसका सर्किल रेट 78 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इस तरह से 54.65 लाख रुपये की स्टांप चोरी और 7.80 लाख रुपये निबंधन शुल्क अदा किया जाना चाहिए।

डीएम कोर्ट में चली सुनवाई डीएम कोर्ट में इस वाद की सुनवाई चली। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। 27 जुलाई को डीएम कोर्ट ने स्टांप कमी पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया। यानी 1.10 करोड़ रुपये जुर्माना और 7.80 लाख रुपये निबंधन शुल्क अदा करने के आदेश दिए गए। डीएम मनीष बंसल ने एक माह में स्टांप कमी की अदायगी के आदेश दिए हैं।