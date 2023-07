'पानी में डूबी है दिल्ली, सीधे आगरा जाओ', अर्जेंटीना के पर्यटक को ठगने वाली टूर एजेंसी पर पुलिस की कार्रवाई

Agra News अर्जेंटीना से आये पर्यटक को परेशान करने वाली टूर एजेंसी पर आगरा पुलिस ने की कर्रवाई पर्यटक के पैसे वापस करवाए। टूर एजेंसी पर पर्यटक ने कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। पुलिस की कार्रवाई से पर्यटक खुश हो गया और उन्होंने पर्यटन पुलिस को थैंक्यू बोलकर आभार व्यक्त किया। रोजेन पहले भी आगरा आए थे इसलिए उन्हें यहां की स्थितियां पता थीं।

पानी में डूबी है दिल्ली, सीधे आगरा जाओ

आगरा, जागरण संवाददाता। दिल्ली की टूर एजेंसी द्वारा अर्जेंटीना के पर्यटक को धोखाधड़ी कर टूर पैकेज बेचे जाने का मामला सामने आया है। पर्यटक को दिल्ली के पानी में डूबे होने का हवाला देते हुए महंगा पैकेज देकर आगरा भेज दिया गया। पर्यटक ने धोखाधड़ी की आशंका जताते हुए पर्यटन पुलिस से टूर पैकेज रद कराने को संपर्क किया। पर्यटन पुलिस ने टूर एजेंसी से पर्यटक को धनराशि वापस कराई। कहा, चार मंजिल तक पानी में है दिल्ली पर्यटक ने पुलिस का आभार जताया है। अर्जेंटीना के राेजेनो अपने दो साथियों के साथ 13 जुलाई की शाम दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही टूर एजेंसी ने उनसे संपर्क किया। उन्हें बताया कि दिल्ली में चार मंजिल तक पानी में डूबी हुई हैं। आपको परेशानी होगी। रात में ही आगरा निकल जाएं। उन्हें दिल्ली-आगरा-पुष्कर का 72 हजार रुपये का पैकेज बेचा। 14 जुलाई को आगरा आने पर पर्यटकों को पैकेज के अनुसार होटल, गाड़ी, गाइड की सुविधाएं नहीं मिलीं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। पांच वर्ष पूर्व भी आए थे आगरा रोजेन पांच वर्ष पूर्व आगरा आए थे। स्वयं के साथ ठगी का अहसास होने पर रोजेन ने पर्यटन पुलिस से संपर्क साधा। पैकेज रद कराते हुए धनराशि वापस दिलाने की मांग की। इसके बाद पर्यटन पुलिस ने टूर एजेंसी से संपर्क किया। धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की बात कही। टूर एजेंसी ने पर्यटक का पैकेज रद करते हुए उसकी धनराशि वापस कर दी। पर्यटक ने पुलिस को बोला धन्यवाद रोजेन ने एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद और इंस्पेक्टर पर्यटन रीना चौधरी का त्वरित कार्रवाई के लिए आभार जताया है। उसने कहा कि टूर एजेंसी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने से उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन पर्यटन पुलिस से हमें वह सब कुछ मिला, जिसकी हम तलाश कर रहे थे। एसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने बताया कि टूर एजेंसी ने पर्यटक की धनराशि वापस कर दी है। पर्यटक द्वारा शिकायत नहीं किए जाने की वजह से टूर एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

