    22 की जगह चोर के पास मिले 96.95 लाख, आगरा में जूता कारोबारी के यहां से पुराने कर्मचारी ने ही उड़ाई थी रकम

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    आगरा में एक जूता ट्रेडिंग फर्म में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मालिक ने 20-22 लाख रुपये चोरी होने की आशंका जताई थी, लेकिन पुलि ...और पढ़ें

    हरमीरा फुटवियर के यहां चोरी का पर्दाफाश करती आगरा पुलिस।

    जासं, आगरा। जूते की ट्रेडिंग से जुड़ी बड़ी फर्म के यहां चोरी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। मामले में चौंकाने वाली बात ये है कि कंपनी मालिक ने 20 से 22 लाख रुपये चोरी होने की आशंका जताई थी। पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो उसके पास से 96.95 लाख रुपये की बड़ी रकम बरामद की है।

    कंपनी के कर्मचारी ने ही चोरी की। घने कोहरे में वारदात को अंजाम दिया। चोरी से पहले चोर ने डीवीआर के तार काट दिए थे। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पिता ने अपने दो बेटों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपित पूर्व में इसी फर्म में काम कर चुका है।

    डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि मंगलवार दोपहर एक बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बीती रात हरमीरा फुटवियर के यहां चोरी हुई है। एडिशनल डीसीपी आदित्य के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और वादी से पूछताछ की गई। शुरुआती बयान में व्यापारी ने 20–22 लाख रुपये की चोरी बताई, लेकिन जांच और पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि फर्म में बड़ा लेन-देन होता था।

    डीसीपी के अनुसार एसओजी, सर्विलांस, साइबर सेल और काउंटर इंटेलिजेंस की कुल 5 टीमों को लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और गहन पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और बरामदगी पुलिस की उम्मीद से कहीं ज्यादा 96. 95 लाख रुपये हुई।

    अशोक ने अपने बेटे आकाश व नीरज के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। नीरज पहले इसी फर्म में काम करता था। नीरज ही चोरी करने के लिए कंपनी में घुसा था। उसे पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहां कहां लगे हैं। इनसे बचते हुए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।