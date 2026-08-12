आगरा पुलिस ने निकाली तिरंगा रैली, 'हर घर तिरंगा' अभियान को दिया बढ़ावा

जागरण संवाददाता, आगरा। हर घर तिरंगा अभियान पर बुधवार को आगरा पुलिस ने पुलिस लाइन से तिरंगा रैली निकाली। जो पुलिस लाइन से कलेक्ट्रेट, धाकरान चौराहा और सुभाष पार्क से पचकुंइया होते हुए लाइन पहुंची।

इस दौरान आम पुलिस ने लोगों से भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं गाैरव की भावना को सुदृढ करने की अपील की गयी।

पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा।

पुलिस लाइन से एमजी रोड होकर लाइन पर पहुंची

हर घर तिरंगा रैली बुधवार सुबह सात बजे पुलिस लाइन से आरंभ हुई। बड़ी संख्या में रैली में शामिल अधिकारी और पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से कलक्ट्रेट चौराहा, धाकरान चौराहा, सुभाष पार्क से पचकुइयां और तहसील तिराहे होते हुए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे। यहां पर रैली का समापन किया।