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    आगरा पुलिस ने निकाली तिरंगा रैली, 'हर घर तिरंगा' अभियान को दिया बढ़ावा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:15 PM (IST)

    आगरा पुलिस ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत पुलिस लाइन से एक तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अभियान से जुड़कर घरों पर तिरंगा फहराने और र ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. आगरा पुलिस ने 'हर घर तिरंगा' अभियान पर निकाली रैली

    2. रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी

    3. लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई

    जागरण संवाददाता, आगरा। हर घर तिरंगा अभियान पर बुधवार को आगरा पुलिस ने पुलिस लाइन से तिरंगा रैली निकाली। जो पुलिस लाइन से कलेक्ट्रेट, धाकरान चौराहा और सुभाष पार्क से पचकुंइया होते हुए लाइन पहुंची।

    इस दौरान आम पुलिस ने लोगों से भी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं गाैरव की भावना को सुदृढ करने की अपील की गयी।

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    पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा।

    पुलिस लाइन से एमजी रोड होकर लाइन पर पहुंची

    हर घर तिरंगा रैली बुधवार सुबह सात बजे पुलिस लाइन से आरंभ हुई। बड़ी संख्या में रैली में शामिल अधिकारी और पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से कलक्ट्रेट चौराहा, धाकरान चौराहा, सुभाष पार्क से पचकुइयां और तहसील तिराहे होते हुए रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे। यहां पर रैली का समापन किया।

    हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश

    रैली के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया। आमजन से भी “हर घर तिरंगा” अभियान से जुड़कर अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को सुदृढ़ करने की अपील की गयी।

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