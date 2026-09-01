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आगरा में बीच बाजार पुलिस का 'गुडवर्क' बना मजाक, ट्रोलिंग में घिरे थानेदार

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Tue, 01 Sep 2026 12:22 AM (IST)

आगरा पुलिस का एक कथित 'गुडवर्क' वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक से नाटकीय ढंग ...और पढ़ें

'गुडवर्क' बना मजाक।

 'गुडवर्क' बना मजाक।

HighLights

  1. पुलिस का कथित 'गुडवर्क' वीडियो इंटरनेट पर वायरल।

  2. युवक से तमंचा बरामदगी का तरीका फिल्मी बताया गया।

  3. डीसीपी पश्चिमी जोन ने मामले की जांच सौंपी।

जागरण संवाददाता, आगरा। एत्मादपुर थाना पुलिस का कथित 'गुडवर्क' अब उसी के लिए गले की फांस बन गया है। इंटरनेट मीडिया पर एक 26 सेकंड का वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें पुलिस टीम एक युवक को बीच बाजार रोककर बड़े ही नाटकीय अंदाज में तमंचा और कारतूस बरामद करती दिख रही है। इंटरनेट मीडिया यूजर्स गुडवर्क की कहानी को फिल्मी बताते हुए प्रश्न उठा रहे हैं।

ट्रोलिंग के बाद डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य ने एसीपी को जांच सौंपी है। प्रसारित वीडियो में सड़क पर दारोगा जी पुलिसकर्मियों के साथ एक युवक को रोकते हैं। उसकी टी-शर्ट उठाते हैं और फंसा हुआ तमंचा निकालते हैं। हलकारा सा लगाते हैं 315 बोर तमंचा।

दारोगा की तमंचा फिल्मी अंदाज में लहराते हैं। फिर पीछे से एक आवाज आती है कारतूस चेक किया, लोड तो नहीं है। दारोगा जी के साथ आया एक सिपाही युवक के पीछे की जेब में हाथ डालता है और दो जिंदा कारतूस निकालता है। पूरे घटनाक्रम के दौरान युवक चुपचाप खड़ा रहता है।

वीडियो देखकर साफ लगता है कि ये किसी राहगीर ने नहीं बल्कि पुलिस ने खुद बनवाया था। पुलिस वालों ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए किसी परिचित को भेजा था। उसने इसे दूसरे ग्रुप में प्रसारित कर दिया। लोग वीडियो को ट्रोल करते हुए तरह-तरह के प्रश्न उठा रहे हैं।

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रविवार को देवेश उर्फ दीपू को पकड़ा है। उसके पास से एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। ट्रोल करने वाले लोग प्रश्न कर रहे हैं कि पूरे वीडियो में युवक कोई विरोध नहीं कर रहा है, वह चुपचाप खड़ा है।

दारोगा ने जाते ही अंटी से जिस तरह तमंचा निकाला, जैसे उसे पहले से पता था तमंचा वहीं लगा रखा है। सिपाही ने युवक की जींस की जेब से दो कारतूस निकाले, जैसे उन्हें भी पहले से पता था कि कारतूस वहीं रखे हैं। कमेंट हो रहे हैं कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य ने बताया कि मामले की जांच एसीपी एत्मादपुर को सौंपी है।