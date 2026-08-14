आगरा में सिपाही ने की किशोरी से अश्लील हरकत, पुलिस आयुक्त के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

संवाद सूत्र, अछनेरा (आगरा)। एक गांव में किशोरी के साथ कथित अश्लील हरकत के मामले में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि 31 जुलाई को कुकथला चौकी के पास रहने वाले सिपाही ने किशोरी के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील हरकत की । घटना के बाद किशोरी के परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के चक्कर काटते रहे।

परिजनों का कहना है कि घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी। आरोपित सिपाही वहां पहुंचा और उसके साथ कथित रूप से अभद्रता की। घटना के बाद किशोरी काफी घबरा गई। परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की।