पंजाब से सस्ती खरीदकर बिहार में दोगुणे दाम पर बिक्री, धान की भूसी के पीछे छिपा ट्रक में भरकर ले जा रहे थे शराब

जागरण संवाददाता,आगरा। ट्रांस यमुना थाना पुलिस ने सोमवार की रात पंजाब से अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 415 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसे धान की भूसी में छिपाकर बिहार ले जाया जा रहा था। बरामद शराब का मूल्य 45 लाख रुपये है।

बिहार में शराबबंदी के कारण तस्कर पंजाब और अन्य राज्यों से सस्ती शराब खरीदकर उसे वहां दो से तीन गुना अधिक कीमत पर बेचते थे। गिरोह का सरगना हरियाणा के बहादुरगढ़ का विजय है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने झरना नाले पर घेराबंदी की और ट्रक को पकड़ लिया।

गिरफ्तार किए गए ट्रक चालक डालूराम और क्लीनर ननगाराम बाड़मेर (राजस्थान) निवासी हैं। ट्रक की तलाशी में धान की भूसी की बोरियों के बीच शराब की पेटियां छिपाई गई थीं। पूछताछ में डालूराम ने बताया कि विजय अपने मैनेजर दीपक उर्फ दीपाराम के माध्यम से सस्ती शराब खरीदकर उसे बिहार में महंगे दाम पर बेचता है। वह पिछले छह वर्षों से विजय का ट्रक चला रहा है और हर फेरे के लिए उसे 50 हजार रुपये मिलते थे। दीपक ने उन्हें यह ट्रक सहारनपुर में सौंपा था। इसे बिहार तक लेकर जाना था।