आगरा में पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, दो इंस्पेक्टर लाइन हाजिर और छह निलंबित

जागरण संवाददाता, आगरा। कैफे में घंटों के हिसाब से केबिन किराए पर देने के मामले में 24 दिन बाद इंस्पेक्टर सदर विजय विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिए गए। वहीं एसीपी सदर पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वहीं अवैध खनन व अवैध परिवहन की शिकायत होने के बाद इंस्पेक्टर जगनेर सुभाष चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया। हेल्प लाइन नंबर पर मिली शिकायतों के बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने इंस्पेक्टर अपराध जगनेर विजेंद्र सिंह समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

सदर क्षेत्र के नंद प्लाजा में पांच अगस्त को एलआईयू की सूचना पर छापा मारा गया था। मौके पर डेढ़ दर्जन से अधिक युवक-युवतियों को पकड़ा गया था। पांच के खिलाफ देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया था। नंद प्लाजा में कैफे और मिनी मल्टी प्लेक्स में केबिन बने हुए थे।

इनमें घंटों के हिसाब से केबिन युवक-युवतियों को किराए पर दिए जाते थे। चौकी प्रभारी सौदागर लाइन ने इन्हें बंद कराने के लिए नोटिस दिया था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी। आरोप था कि ऊपर वालों ने उसे कार्रवाई से रोक दिया था। कार्रवाई के बाद एलआईयू ने गोपनीय रिपेार्ट दी थी।

इसमें इंस्पेक्टर सदर को कठघरे में खड़ा किया था। एसीपी सदर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे। शनिवार को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने इंस्पेक्टर सदर विजय विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। उनके साथ इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्हें भी लाइन हाजिर कर दिया गया।