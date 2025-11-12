APK फाइल में आया शादी का कार्ड, कवि की जागरूकता से हैक होते-होते बचे मोबाइल फोन

जागरण संवाददाता, आगरा। साइबर अपराधियाें ने शहर के नामी कवि का वाट्सएप खाता हैक कर उनके तमाम परिचितों को शादी के कार्ड की एपीके फाइल भेज कर मोबाइल हैक कर ठगने का प्रयास किया। सही समय पर परिचित ने उन्हें जानकारी दे दी। लोगों के शिकार होने से पहले ही उन्होंने तुरंत सबको संदेश भेज कर जागरूक कर दिया। इससे साइबर ठगों की चाल कामयाब नहीं हो पाई। कवि बुधवार को पुलिस से मामले की शिकायत करेंगे।



शादियों के सीजन में साइबर ठग लोगों को शादी के कार्ड और अन्य निमंत्रण की एपीके फाइल भेज ठगी का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार सुबह साढ़े तीन बजे टक्कर रोड निवासी कवि डा. अंगद धारिया के मोबाइल को साइबर ठगों ने हैक कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनके वाट्सएप से परिचितों को शादी के कार्ड की एपीके फाइल भेज दी। सुबह चार बजे के करीब एक परिचित ने संदेश देखा तो इतनी सुबह संदेश भेजने पर उसे शक हुआ। उसने उसी समय कवि को काल कर मामले की जानकारी दी।