Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    APK फाइल में आया शादी का कार्ड, कवि की जागरूकता से हैक होते-होते बचे मोबाइल फोन

    By Avinash Jaiswal Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:10 AM (IST)

    आगरा के एक कवि का वाट्सएप अकाउंट हैक करके साइबर अपराधियों ने उनके परिचितों को शादी के कार्ड की एपीके फाइल भेजी। एक परिचित की सतर्कता और कवि की त्वरित प्रतिक्रिया से कई लोग ठगी का शिकार होने से बच गए। कवि ने तुरंत सबको संदेश भेजकर जागरूक किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया। साइबर एक्सपर्ट ने अनजान लिंक से बचने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। साइबर अपराधियाें ने शहर के नामी कवि का वाट्सएप खाता हैक कर उनके तमाम परिचितों को शादी के कार्ड की एपीके फाइल भेज कर मोबाइल हैक कर ठगने का प्रयास किया।

    सही समय पर परिचित ने उन्हें जानकारी दे दी। लोगों के शिकार होने से पहले ही उन्होंने तुरंत सबको संदेश भेज कर जागरूक कर दिया। इससे साइबर ठगों की चाल कामयाब नहीं हो पाई। कवि बुधवार को पुलिस से मामले की शिकायत करेंगे।

    शादियों के सीजन में साइबर ठग लोगों को शादी के कार्ड और अन्य निमंत्रण की एपीके फाइल भेज ठगी का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार सुबह साढ़े तीन बजे टक्कर रोड निवासी कवि डा. अंगद धारिया के मोबाइल को साइबर ठगों ने हैक कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके वाट्सएप से परिचितों को शादी के कार्ड की एपीके फाइल भेज दी। सुबह चार बजे के करीब एक परिचित ने संदेश देखा तो इतनी सुबह संदेश भेजने पर उसे शक हुआ। उसने उसी समय कवि को काल कर मामले की जानकारी दी।

    कवि ने परिवार में कोई शादी नहीं होेने और निमंत्रण नहीं भेजने की जानकारी दी। परिचित ने साइबर ठगों का काम होने का शक जताया।

    इसके बाद कवि ने उसी समय सभी परिचितों को संदेश भेज कर एपीके फाइल न खोलने की जानकारी देते हुए साइबर ठगों की साजिश के बारे में बताया। सही समय पर जागरूकता दिखाने से कई लोग ठगों के चंगुल में फंसने से बच गए।

     

    अंजान लिंक से बचें

    साइबर एक्सपर्ट अभिषेक गुप्ता ने बताया कि साइबर अपराधी शादी कार्ड,आरटीओ चालान,प्रवेश् प्रत्र समेत जरूरी दस्तावेजों के नाम से एपीके फाइल बनाकर अपने साफ्टवेयर डाएनलोड करवा देते हैं।

    इसकी मदद से वाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल गैलरी, कांटेक्टस और यूपीआई खाते हैक कर लेते हैं। इसके बाद ठगी का प्रयास करते हैं। जागरूक रहकर ऐसे अपराधियों के चंगुल में आने से बचा जा सकता है।

     

    यह भी पढ़ें- Cyber Crime: पहले दिया टास्क का लालच, फिर Investment के नाम पर युवती से तीन दिन में ठगे 22.95 लाख