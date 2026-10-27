पिनाहट में चंबल पर पांटून पुल, MP के वन विभाग ने अटकाया रोड़ा; सांसद को देना पड़ा दखल

संवाद सूत्र, पिनाहट (आगरा)। चंबल नदी पिनाहट घाट पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहै पैंटून पुल के मरम्मत कार्य को मध्यप्रदेश वन विभाग ने आकर रुकवा दिया। जिसकी सूचना पर अम्बाह वन विभाग कार्यालय पर ग्रामीणों के हंगामा करना शुरू कर दिया। तभी मुरैना सांसद के हस्तक्षेप के बाद पुल मरम्मत का काम शुरू कराया गया है।

शासनादेश अनुसार पिनाहट चंबल नदी घाट पर लगने वाले पैंटून पुल को 15 अक्टूबर तक संचालित हो जाना चाहिए था। किन्तु निर्माण संस्था लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण अब तक चालू नहीं हो पाया है। व्यापारियों द्वारा बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन करने के बाद मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। जो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।

उसमें भी मंगलवार को मध्यप्रदेश के अम्बाह वन विभाग की टीम ने चंबल नदी घाट पहुंचकर मरम्मत कार्य रुकवा दिया। मध्यप्रदेश सीमा में पुल के उतार के लिए बोरियों में बालू और मिट्टी भरकर चल रहै काम को रोक दिया और बोरियों को फाड़कर फेंक दिया। साथ ही कर्मचारियों को धमकी दी। कि निर्माण किया तो मुकदमा लिखवा देंगे। जिसके बाद कर्मचारियों ने काम रोक दिया।