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    आगरा में साइबर ठगों के जाल में फंसकर बुजुर्ग ने गंवाए 16 लाख, सदमे में हो गई मौत

    By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:16 PM (IST)

    आगरा में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को विदेशी क्रिप्टो मार्केट में भारी मुनाफे का झांसा देकर 16 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। इस ठगी के सदमे को बुजुर् ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। ताजनगरी में साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग को विदेशी क्रिप्टो मार्केट में भारी मुनाफे का झांसा देकर 16 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। ठगी के इस गहरे सदमे को बुजुर्ग सहन न कर सके और उनकी मौत हो गई। मामले में मृतक के बेटे ने साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज दर्ज कराया है।

    फतेहाबाद रोड स्थित आईटीसी हार्मनी रेजीडेंसी निवासी नकुल शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके पिता राकेश शर्मा सोशल मीडिया पर 'नाका सॉल्यूशंस' (Naka Solutions) नामक संस्था के संपर्क में आए थे। आरोपित सीताराम और उसकी कंसलटेंट साक्षी जायसवाल ने खुद को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बताकर उनके पिता का विश्वास जीता

    शुरुआत में 8,500 रुपये निवेश कराने के बाद, 13 जनवरी 2026 को आरोपी ने उनसे 9 लाख रुपये का बड़ा निवेश करवा लिया। फर्जी ऐप पर फर्जी मुनाफा दिखाकर आरोपितों ने पिता का भरोसा पक्का कर लिया।

     

    निकासी के नाम पर ठगे लाखों, सदमे में गई जान

    जब बुजुर्ग पिता ने अपना पैसा निकालने का प्रयास किया, तो कंसलटेंट साक्षी जायसवाल ने कन्वर्जन फीस के नाम पर 3,44,000 रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद अमित पटेल नामक व्यक्ति ने बार्कलेज बैंक सिक्योरिटी फीस के नाम पर 5 फरवरी 2026 को 3,65,000 रुपये और जमा करवा लिए।

    इस तरह कुल 16.17 लाख रुपये गंवाने और ठगी का अहसास होने पर बुजुर्ग काफी तनाव में आ गए, जिसके बाद 9 फरवरी 2026 को उनका निधन हो गया। पीड़ित पुत्र ने ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बंधन बैंक के उन खातों का विवरण पुलिस को सौंपा है, जिनमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे। साइबर थाना पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है।

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