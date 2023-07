‘अब तेरे बिन हम…’ के बाद ‘चढ़ल जवानी बा…’ पर रील वायरल, रेलवे ट्रैक पर बैठकर बनाया गया वीडियो, RPF कर रही जांच

रील बनाने का चौबीस घंटे में एक और वीडियो सामने आया है। ट्रैक पर बैठकर युवती ‘चढ़ल जवानी बा सुनला यही समयिया में राजा जी’ गाना गा रही है। वीडियो को देखकर आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो आगरा रेल मंडल के किस जगह का है इसका पता लगाया जा रहा है। वहीं रील बनाने पर कार्रवाई की जानकारी देने के लिए ट्रेनों और स्टेशनों में पोस्टर लगेंगे।

ट्रैक पर रील या फिर वीडियो बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

