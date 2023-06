बीजेपी नेत्री के वायरल वीडियो के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, केस फाइल होने के बाद से चल रहा था फरार

त्तर प्रदेश के आगरा जिले में बीजेपी नेत्री के अश्लील वीडियो वायरल के मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता रविंद्र नागर को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई भावनपुर थाना पुलिस ने की है। मामले में बीजेपी नेत्री ने भावनपुर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही बीजेपी नेता रविंद्र लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार था।

बीजेपी नेत्री के वायरल वीडियो के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बीजेपी नेत्री के अश्लील वीडियो वायरल के मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता रविंद्र नागर को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई भावनपुर थाना पुलिस ने की है। मामले में बीजेपी नेत्री ने भावनपुर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही बीजेपी नेता रविंद्र लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार था। लेकिन पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वीडियो में दिख रहे पुरुष की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इंटरनेट वीडियो पर वायरल हुआ था वीडियो एक सप्ताह पहले भाजपा नेत्री की इंटरनेट मीडिया पर अश्लील वीडियो प्रसारित की गई थी। भाजपा नेत्री का आरोप है कि वीडियो कंप्यूटर पर बनाकर प्रसारित की गई है। भाजपा नेत्री की तरफ से भावनपुर थाने में दो लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में रविंदर नागर और रविंद्र पार्षद के नाम मुकदमे में शामिल किए गए हैं। भावनपुर पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में ले गई थी।

