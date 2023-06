Agra News: वीडीओ परीक्षा में बिहार के गैंग ने लगाई सेंध, छह गिरफ्तार; एसटीएफ ने बिछाया था जाल

एसटीएफ को मंगलवार को परीक्षा में आगरा कॉलेज के विधि संकाय में टीम को सॉल्वर बैठने की सूचना मिली थी। एसटीएफ की टीमों ने बिछाकर जाल बिछाया गया। तीन सॉल्वर पकड़ लिए गए। इनमें बिहार के जिला सीतामढ़ी निवासी उदय नारायण शाह है। वह हाथरस के गांव बदनपुर निवासी पवन कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। अभ्यर्थी को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में थाना लोहामंडी में मुकदमा दर्ज कराया गया।

एसटीएफ की टीमों ने बिछाकर जाल बिछाया गया, तीन सॉल्वर पकड़ लिए गए।

Your browser does not support the audio element.

आगरा, जागरण संवाददाता: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में बिहार के गैंग ने सेंध लगा ली। दूसरे दिन भी सॉल्वर गैंग के छह सदस्यों को आगरा कॉलेज की महिला विंग, विधि संकाय और एमडी जैन से एसटीएफ और पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। गैंग का सरगना बिहार का दीपू है। एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। एसटीएफ को मंगलवार को परीक्षा में आगरा कॉलेज के विधि संकाय में टीम को सॉल्वर बैठने की सूचना मिली थी। एसटीएफ की टीमों ने बिछाकर जाल बिछाया गया। तीन सॉल्वर पकड़ लिए गए। इनमें बिहार के जिला सीतामढ़ी निवासी उदय नारायण शाह है। वह हाथरस के गांव बदनपुर निवासी पवन कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। अभ्यर्थी को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। औरैया के राजामोहन के स्थान पर फिरोजाबाद के गांव सलेमपुर निवासी विशाल कुमार परीक्षा देते पकड़ा गया। अभ्यर्थी राजामोहन फरार है। सेंटर के बाहर से फिरोजाबाद निवासी दलाल विजय कुमार भी पकड़ा गया।पूछताछ में पता चला कि सरगना बिहार के सीतामढ़ी के दीपू कुमार है। उसी ने सॉल्वर भेजे थे।वहीं आगरा कॉलेज की महिला विंग में हाथरस निवासी रघुवीर सिंह को पुलिस ने पकड़ा। वह अलीगढ़ के सूरतगढ़ निवासी परीक्षार्थी वीरेश कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। मामले में थाना लोहामंडी में मुकदमा दर्ज कराया गया। सोमवार को भी चार सॉल्वर गिरफ्तार हुए एमडी जैन इंटर कॉलेज में अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के हरिया की नगरिया दौलताबाद निवासी मनोज सिंह पकड़ा गया। वह अलीगढ़ के ही पहाड़ीपुर कारथ निवासी बंटी कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। बंटी कुमार फरार है। सोमवार को भी चार सॉल्वर गिरफ्तार हुए थे। शाहगंज, ताजगंज, हरीपर्वत और एत्मादपुर में मुकदमे दर्ज किए गए थे। एसटीएफ की पूछताछ में पता चला कि सॉल्वरों को बिहार का गैंग भेज रहा है। सीतामढ़ी जिले के दीपू कुमार का नाम सामने आया है। परीक्षा में ठेका लेकर अलग-अलग जगह पर सॉल्वर भेजे गए हैं। दो दिन की कार्रवाई में पकड़े गए सॉल्वरों से जानकारी मिलने पर एसटीएफ की टीम उसकी गिरफ्तारी को दबिश दे रही है।

Edited By: Shivam Yadav