Agra News: आगरा में पर्यटक को पीटने के मामले में पांच गिरफ्तार, वायरल वीडियो के आधार पर हुई आरोपियों की पहचान

आगरा, जागरण संवाददाता: बसई पुलिस चौकी क्षेत्र में फतेहाबाद रोड पर पर्यटक को दौड़ा कर बेरहमी से पीटने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान वायरल वीडियो के आधार पर की गई। पांचों को जेल भेज दिया गया। सोमवार को इंटरनेट मीडिया में वीडियो प्रसारित हुआ था। इसमें फतेहाबाद रोड पर युवक पर्यटक को दौड़ाकर डंडों से पीट रहे थे। वह जान बचाकर पास स्थित पेठे की दुकान में घुसा तो युवक वहां पहुंच गए। उसे बेरहमी से पीटा था। पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने अपनी ओर से अभियोग दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, वीडियो के आधार पर पहचान करने के बाद आरोपी सुनील, दीपक, बृजेश कुमार, सौरभ और करन को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी गांव करभना के हैं। सुनील ने बताया कि घटना रविवार की है। वह सड़क पर जा रहा था। पर्यटक ने कार का पहिया उसके पैर पर चढ़ा दिया। इसे लेकर कहासुनी हुई थी। कार में तीन लोग सवार थे। एक युवक ने बाहर आकर उसका कालर पकड़ लिया। दूसरा वीडियो बनाने लगा था। सुनील ने फोन कर साथियों को बुला लिया। उन्हें देख पर्यटक भागने लगा। सुनील उसके साथियों ने पर्यटक को दौड़ाकर पीटा। एसीपी सदर अर्चना सिंह ने बताया कि जिन धाराओं में अभियोग दर्ज किया था, उनमे सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है। उनका शांति भंग में चालान कर 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। घटना में आठ युवक शामिल थे। बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

Edited By: Shivam Yadav