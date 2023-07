Agra News : मां के पास सो रहे सवा माह के बच्चे को उठा ले गई जंगली बिल्ली; खेत में मिला बच्चे का शव

बरपुरा के किसान सुनील ने बताया कि शनिवार की रात वे कमरे में अपने दो वर्षीय बेटे वरुण के साथ सो रहे थे। बाहर बरामदे में पत्नी संजना एक माह के आरव के साथ चारपाई पर सो रही थीं। रात करीब दो बजे जंगली बिल्ली दीवार फांदकर घर में घुस आई। कमरे में घूमते हुए उसे देख सुनील ने उसे लाठी लेकर भगा दिया।

मां के पास सो रहे सवा माह के बच्चे को उठा ले गई बिल्ली; खेत में मिला बच्चे का शव

संसू, पिनाहट(आगरा) : पिढ़ौरा थाना क्षेत्र के गांव बरपुरा में बरामदे में मां के साथ सो रहे सवा महीने के बच्चे को शनिवार रात जंगली बिल्ली उठा ले गई। सुबह पांच बजे जब मां को बिस्तर से बच्चा गायब मिला तो उसकी तलाश की गई। घर से करीब सौ मीटर दूर खेत में बच्चे का क्षत-विक्षत शव मिला। उसका सिर और शरीर पर बुरी तरह नोचे जाने के निशान मिले हैं। बरपुरा के किसान सुनील ने बताया कि शनिवार की रात वे कमरे में अपने दो वर्षीय बेटे वरुण के साथ सो रहे थे। बाहर बरामदे में पत्नी संजना एक माह के आरव के साथ चारपाई पर सो रही थीं। रात करीब दो बजे जंगली बिल्ली दीवार फांदकर घर में घुस आई। कमरे में घूमते हुए उसे देख सुनील ने उसे लाठी लेकर भगा दिया। इसके बाद वह सो गए। सुबह पांच बजे पत्नी संजना उठीं तो आरव चारपाई से गायब था। उसने सुनील को बताया। सुनील ग्रामीणों के साथ तलाश को निकले तो घर से 100 मीटर दूर खेत में जंगली बिल्ली उनके बेटे आरव के शव को नोच रही थी। उसका मुंह क्षत-विक्षत हो चुका था। स्वजन ने बगैर पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सामाजिक वानिकी रेंजर गजेंद्र चौधरी के अनुसार, जंगली बिल्ली के हमले में बच्चे की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं है। जंगली बिल्ली दो वर्ष तक के बच्चों को शिकार बना सकती है। 10 जून को ही हुआ था आरव का जन्म 10 जून को ही आरव का जन्म हुआ था। इतने कम समय में आरव के जुदा होने से मां संजना बेसुध हैं। बिलखते हुए संजना ने कहा कि लाड़ले को इतनी जल्दी मौत खींच ले जाएगी, यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दो बच्चों में चार वर्षीय नित्या, दो वर्षीय वरुण हैं। रुनकता में भी हो चुकी है घटना रुनकता कस्बे में नवंबर 2018 में मां नेहा की आंखों के सामने दूध पीते 12 दिन के अबोध पुत्र सोनू को बंदर उठा ले गया था। उसके गले में काट लिया था। इससे अबोध की मृ़त्यु हो गई थी।

