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आगरा के सितारा होटलों में रोक के बाद भी कोयले से धधक रही थीं भट्ठियां, 40 हजार का लगाया जुर्माना

By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:15 PM (IST)

आगरा नगर निगम ने फतेहाबाद रोड के आसपास के होटलों और कैफे पर कोयले की भट्ठी के प्रयोग के लिए 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई, और दोबारा उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में तंदूर की जांच करती नगर निगम टीम।

फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में तंदूर की जांच करती नगर निगम टीम।

जागरण संवाददाता, आगरा। नगर निगम की टीम ने बुधवार को फतेहाबाद रोड के आसपास के आधा दर्जन होटलों, रेस्टोरेंट और कैफे की जांच की। सितारा होटलों में कोयले से भट्ठी धधक रही थी। जिस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोबारा कोयले का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। भट्ठी और तंदूर को बंद कराया दिया गया।

नगर निगम की तमाम सख्ती और चेतावनी के बावजूद शहर के होटल और रेस्टोरेंट संचालक कोयले का प्रयोग कर रहे हैं। धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ आसपास के वातावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। नगर निगम की टीम ने बुधवार सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक विशेष अभियान चलाया।

टीम ने टू सेंट होटल में कोयले की भट्ठी का इस्तेमाल पाए जाने पर 10 हजार रुपये, रोमियो लाइन कैफे पर 20 हजार रुपये, द रीट्रीट होटल में तंदूर का इस्तेमाल किए जाने पर 10 हजार रुपये का शमन शुल्क लगाया। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में कोयले की भट्ठी और तंदूर का प्रयोग नहीं करने की चेतावनी भी दी गई

अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोयला जलाने से धुआं निकलता है, जिससे वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। पहले भी कई प्रतिष्ठानों को चेतावनी देने के साथ जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है।

कोयले का प्रयोग न करने की अपील

नगर आयुक्त संतोष कुमार ने कोयले का प्रयोग न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।

होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को पहले ही निर्देशित किया गया है कि ऐसे ईंधन का प्रयोग न करें, जिससे धुआं और प्रदूषण बढ़ता हो। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।