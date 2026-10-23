आगरा MLC चुनाव में सपाई-भाजपाई भिड़े, फतेहाबाद में बैलेट पेपर पर निशान लगाने का आरोप
फतेहाबाद (आगरा) में एमएलसी चुनाव के मतदान केंद्र पर भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ...और पढ़ें
HighLights
बूथ के अंदर बैलेट पेपर पर निशान लगाने का आरोप।
सपा एजेंट हरदीप सिंह से मारपीट, पुलिस ने स्थिति संभाली।
संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। फतेहाबाद में शुक्रवार दोपहर एमएलसी चुनाव के मतदान केंद्र पर उस समय हंगामा हो गया, जब भाजपा कार्यकर्ताओं के बूथ के अंदर पहुंचने का आरोप लगा। आरोप है कि बूथ के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने के बाद बैलेट पेपर पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में निशान लगाए गए। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
आरोप है कि मतदान केंद्र पर मौजूद सपा एजेंट हरदीप सिंह के साथ मारपीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के बाद बूथ के बाहर भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।
पुलिस ने संभाला मोर्चा
हंगामे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने भीड़ को वहां से खदेड़कर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी अभिषेक अग्रवाल, एसीपी इमरान अहमद और एसडीएम स्वाति शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर स्थिति की जानकारी ली। घटना के बाद मतदान केंद्र पर तनाव का माहौल बना रहा।