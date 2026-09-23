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यमुना पार तक रास्ता होगा साफ, नदी में आगरा मेट्रो के तीन पिलर पर काम हुआ शुरू

By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
Published: Wed, 23 Sep 2026 02:24 PM (IST)

यमुना नदी में जलस्तर कम होने के बाद आगरा मेट्रो के तीन पिलरों का निर्माण कार्य दो महीने बाद फिर ...और पढ़ें

यमुना में जलस्तर कम होने के बाद मेट्रो के पिलर निर्माण का काम शुरू हो गया है।

यमुना में जलस्तर कम होने के बाद मेट्रो के पिलर निर्माण का काम शुरू हो गया है।

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने दो माह के बाद मेट्रो के पिलर तीनों का कार्य शुरू कर दिया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण तीन पिलरों का कार्य बंद था। 200 करोड़ रुपये से नदी पर पुल बन रहा है। सात पिलर बनकर तैयार हो गए हैं।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक 16 किमी लंबा मेट्रो कारिडोर बन रहा है। 14 स्टेशन बनेंगे। एमजी रोड से होकर ट्रैक गुजर रहा है। यमुना नदी पर मेट्रो का पुल बन रहा है। नदी का जलस्तर 149 मीटर तक पहुंच गया था। इसके चलते तीन पिलरों का कार्य बंद हो गया था। अब जलस्तर तेजी से कम हुआ है

जिसपर यूपीएमआरसी टीम ने कार्य शुरू कर दिया है। अभी बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि दो माह के बाद फिर से तीन पिलरों का निर्माण शुरू हुआ है।

पांच स्टेशनों के लोकार्पण की चल रही तैयारी

यूपीएमआरसी को अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से पांच मेट्रो स्टेशनों के लोकार्पण की तिथि नहीं मिली है। लोकार्पण की तैयारी चल रही है। यूपीएमआरसी के एक अधिकारी ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी स्टेशन तक पांच स्टेशनों का लोकार्पण हो सकता है

इसमें चार स्टेशन भूमिगत और एक एलीवेटेड है। सभी स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। टीम अब गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशन पर तेजी से कार्य करा रही है। यह दोनों स्टेशन नवंबर तक बनकर तैयार होंगे।