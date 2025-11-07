आगरा में सिकंदरा तिराहा मेट्रो स्टेशन की पाइलिंग का काम पूरा, जल्द शुरू होगा ROB का निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने नेशनल हाईवे-19 पर एलीवेटेड मेट्रो ट्रैक बनाने में पूरी ताकत झोंक दी है। सिकंदरा तिराहा मेट्रो स्टेशन की पाइलिंग का कार्य पूरा हो गया है। गुरु का ताल स्टेशन की दो पाइल बची हैं। यह कार्य शनिवार तक पूरा हो जाएगा। आइएसबीटी स्टेशन का ढांचा बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण का कार्य चालू होगा।

शहर में मेट्रो का पहला कारिडोर 14 किमी लंबा होगा। टीडीआइ माल फतेहाबाद रोड से सिकंदरा तिराहा तक 13 स्टेशन बनेंगे। अब तक 11 स्टेशन बन चुके हैं। तीन एलीवेटेड स्टेशनों का निर्माण चल रहा है। इसमें आइएसबीटी, गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों में एफओबी बनेगा।

आइएसबीटी स्टेशन को आइएसबीटी से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को आवागमन में सहूलियत रहेगी। खंदारी चौराहा से सिकंदरा तिराहा तक मेट्रो ट्रैक बनाया जा रहा है। अधिकांश जगहों पर गर्डर रखने का कार्य पूरा हो गया है। अब हे रहा दूसरे कॉरिडोर पर फोकस संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि पहले कारिडोर के बाद अब दूसरे कारिडोर पर फोकस किया जा रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा होगा। सुल्तानपुरा रोड, एमजी रोड, हाईवे स्थित भगवान टाकीज चौराहा से कालिंदी विहार तक मेट्रो का तेजी से कार्य चल रहा है।