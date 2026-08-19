आगरा मेट्रो: एक दिन के लिए बंद रहेगी यात्रियों के लिए सेवा, फाइनल टेस्टिंग के चलते फैसला

जागरण संवाददाता, आगरा। मेट्रो की सेवाएं यात्रियों के लिए एक दिन के लिए बंद रहेंगी। दरअसल से मनकामेश्वर मंदिर से लेकर आईएसबीटी तक तैयार कॉरिडोर पर फाइनल टेस्टिंग की जानी है। इसके लिए यूपीएमआरसी ने 20 अगस्त का दिन तय किया है।

आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-1 (ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक) के अंतर्गत मनकामेश्वर से आईएसबीटी तक ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। फाइनल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग 20 अगस्त दिन गुरुवार को की जानी है। मेट्रो के जनसंपर्क अधिकारी पंचानन मिश्र ने बताया कि इस टेस्टिंग की वजह से ताज ईस्ट गेट से लेकर मनकामेश्वर तक संचालित सेवाएं भी बंद रखी जाएंगी।