आगरा मेट्रो: एक दिन के लिए बंद रहेगी यात्रियों के लिए सेवा, फाइनल टेस्टिंग के चलते फैसला
आगरा मेट्रो की सेवाएं 20 अगस्त को एक दिन के लिए बंद रहेंगी। यह फैसला मनकामेश्वर से आईएसबीटी कॉरिडोर पर फाइनल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के कारण लिया गया है।
HighLights
मेट्रो सेवाएं 20 अगस्त को एक दिन बंद रहेंगी।
21 अगस्त से सुबह 6 बजे से सेवाएं शुरू होंगी।
जागरण संवाददाता, आगरा। मेट्रो की सेवाएं यात्रियों के लिए एक दिन के लिए बंद रहेंगी। दरअसल से मनकामेश्वर मंदिर से लेकर आईएसबीटी तक तैयार कॉरिडोर पर फाइनल टेस्टिंग की जानी है। इसके लिए यूपीएमआरसी ने 20 अगस्त का दिन तय किया है।
आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-1 (ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक) के अंतर्गत मनकामेश्वर से आईएसबीटी तक ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। फाइनल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग 20 अगस्त दिन गुरुवार को की जानी है। मेट्रो के जनसंपर्क अधिकारी पंचानन मिश्र ने बताया कि इस टेस्टिंग की वजह से ताज ईस्ट गेट से लेकर मनकामेश्वर तक संचालित सेवाएं भी बंद रखी जाएंगी।
इस टेस्टिंग में मेट्रो के सभी सिस्टम्स का समग्र परीक्षण किया जाएगा एवं यह परीक्षण संचालन हेतु अति आवश्यक है। 21 अगस्त दिन शुक्रवार से मेट्रो सेवाएं पूर्ववत अपने निर्धारित समयानुसार प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक संचालित होंगी।