आगरा मेट्रो: आकार लेने लगा प्रतापपुरा स्टेशन, जिला अस्पताल पहुंचना होगा आसान

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा मेट्रो परियोजना के कॉरिडोर-2 में प्रतापपुरा मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्माण की प्रगति के साथ स्टेशन का ढांचा अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। स्टेशन के आकार लेने से आसपास के क्षेत्र में मेट्रो परियोजना की तस्वीर भी साफ होने लगी है।

प्रतापपुरा स्टेशन शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। सबसे महत्वपूर्ण फायदा जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों को होगा। मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद शहर के अलग-अलग हिस्सों से जिला अस्पताल तक पहुंचना अधिक सुगम हो सकेगा। इससे सड़क यातायात पर निर्भरता भी कम होने की उम्मीद है।

आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-2 के विभिन्न स्टेशनों पर निर्माण कार्य चल रहा है। प्रतापपुरा स्टेशन पर भी निर्माण एजेंसी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार कार्य कर रही है। स्टेशन निर्माण में आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है।