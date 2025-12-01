Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Agra Metro की मनमानी, बैरीकेडिंग लगाकर बंद किया सर्विस रोड; भटकेंगे वाहन चालक

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:02 PM (IST)

    आगरा में मेट्रो रेल कारपोरेशन की मनमानी से जनता परेशान है। मंडी समिति के सामने सर्विस रोड को बिना सूचना के बंद कर दिया गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। वैकल्पिक मार्ग न होने से लोग परेशान हैं और गलत दिशा में चलने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    शहादरा के पास आगरा मेट्रो द्वारा बंद किया गया सर्विस रोड।

    जागरण संवाददाता, आगरा। न नियमों पर ध्यान और न ही जनता की परेशानियों की चिंता। एमजी रोड और नेशनल हाईवे-19 पर उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) अधिकारियों के रवैये से हजारों लोग परेशान हैं। अब यमुना पार में भी मेट्रो की मनमानी शुरू हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ दिन पहले मेट्रो ने मंडी समिति के सामने हाईवे की एक लेन पर बैरीकेडिंग की थी। सोमवार शाम को शाहदरा चौराहा से रायल कट की ओर जाने वाले सर्विस रोड को ही बेरीकेडिंग कर बंद कर दिया गया।

    सर्विस रोड को बंद करने से पूर्व कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया। न ही वैकल्पिक रास्ता दिया गया। सर्विस रोड को बंद करने के बाद अब मेट्रो के अधिकारी वैकल्पिग मार्ग तलाशे जाने की बात कह रहे हैं।

    आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का दूसरा कारिडोर 16 किमी लंबा होगा। 2000 करोड़ रुपये से 14 स्टेशनों का निर्माण चालू हो गया है। यूपीएमआरसी की टीम रामबाग चौराहा से कालिंदी विहार तक बैरीकेडिंग करा रही है।

    गोयल सिटी हास्पिटल के सामने बैरीकेडिंग हो चुकी है। कुछ दिन पहले मेट्रो द्वारा मंडी समिति के दूसरी साइड में भी हाईवे पर बैरीकेडिंग कर दी। सोमवार शाम को मेट्रो द्वारा मंडी समिति के सामने सर्विस रोड को ही बंद कर दिया गया।

    बड़ी संख्या में वाहन शाहदरा की ओर से ट्रांस यमुना कालोनी फेज टू में जाने को वहां पहुंचे और वापस हुए। इसके कारण जाम भी लग गया। मेट्रो द्वारा न तो सर्विस रोड से गुजरने वाले वाहनों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया और न ही डायवर्जन किया गया।

    ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से हजारों की संख्या में लोग शाहदरा से ट्रांस यमुना कालोनी फेज एक और दो में जाते हैं। सर्विस रोड बंद होने के बाद अब लोग रांग साइड चल रहे हैं, जिससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है।

     

    यह करना चाहिए था


    नियमानुसार सर्विस रोड जिस जगह बंद हुई है, उससे 200 मीटर पूर्व रोड बंद करने की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाए जाने चाहिए। इससे दो और चार पहिया वाहन चालकों को समय पर जानकारी हो सकेगी।

    मगर, जब मोड़ के पास चालक पहुंचते हैं तब सर्विस रेाड के बंद होने का पता चलता है। सेवानिवृत्त इंजीनियर एसपी सिंह का कहना है कि अगर रोड बंद की जा रही है तो वैकल्पिक रास्ता देना चाहिए।

    हाईवे की दो लेन से यातायात आसानी से नहीं गुजरेगा। जाम लगने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि मंगलवार को टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। साथ ही बोर्ड भी लगाया जाएगा।