आगरा मेट्रो: बिजलीघर से आईएसबीटी तक होंगे दो तरह के ट्रायल, फिर दौड़ने लगेगी यात्रियों के लिए ट्रेन

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। 19 अगस्त को मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त एनएस गुप्ता टीम के साथ शहर आएंगे। दो दिन छह किमी लंबे मेट्रो ट्रैक में हाई और लो स्पीड ट्रायल होंगे। यह ट्रायल बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक होंगे। पांच स्टेशनों, ट्रैक और मेट्रो का निरीक्षण करेंगे।

संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद ही पांच स्टेशनों में मेट्रो के संचालन को हरी झंडी मिलेगी। अगले माह से मेट्रो का संचालन हो सकता है। दो सप्ताह पूर्व संरक्षा आयुक्त कार्यालय की टीम ने प्रारंभिक निरीक्षण किया था। टीडीआइ माल फतेहाबाद रोड से सिकंदरा तिराहा तक मेट्रो का पहला कारिडोर 14 किमी है। डेढ़ साल पूर्व टीडीआइ माल से बिजलीघर चौराहा के मध्य छह किमी लंबे ट्रैक में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था। हर दिन छह हजार यात्री सफर कर रहे हैं। अब बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी तक मेट्रो का संचालन होगा। इसमें चार भूमिगत और एक एलीवेटेड स्टेशन हैं।

दो सप्ताह पूर्व मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय की टीम ने जांच की थी। 19 और 20 को मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त एनएस गुप्ता जांच करने के लिए आ रहे हैं। 19 अगस्त की सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी स्टेशन तक निरीक्षण करेंगे। इस अवधि में मेट्रो के 90 और 10 किमी के छह ट्रायल होंगे। प्रत्येक ट्रायल के बाद ट्रैक और स्टेशनों का निरीक्षण किया जाएगा।

संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि एसएन मेडिकल कालेज, आगरा कालेज, राजा की मंडी, आरबीएस कालेज भूमिगत स्टेशन और आइएसबीटी एलीवेटेड स्टेशन है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद संचालन पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा मेट्रो संचालन भी शुरू होंगे।