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    आगरा वालों के लिए राहत भरी खबर, हाईवे से हटने जा रही बैरिकेडिंग; एमजी रोड की नालियां भी होंगी चौड़ी

    By Amit Dixit Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 11:23 PM (IST)

    यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस महीने आगरा में नेशनल हाईवे-19 से बैरिकेडिंग हटाना शुरू करेगा, जिससे यातायात सुधरेगा। एमजी रोड की नालियों को भी चौड़ा किय ...और पढ़ें

    नेशनल हाईवे पर लगाई गई मेट्रो की बेरीकेडिंग।

    नेशनल हाईवे पर लगाई गई मेट्रो की बेरीकेडिंग।

    जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम इस माह नेशनल हाईवे-19 स्थित आइएसबीटी से सिकंदरा तिराहा तक बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर देगी। एमजी रोड की नालियों को भी चौड़ा किया जाएगा। इससे बरसात में जल निकासी में परेशानी नहीं आएगी। हाईवे और एमजी रोड के कार्यों का सर्वे चल रहा है। यह सर्वे पांच से सात दिनों में पूरा होगा।

    यूपीएमआरसी की टीम एक साथ 24 किमी मेट्रो ट्रैक को बना रही है। पहले कारिडोर में आठ किमी और दूसरे में 16 किमी ट्रैक है। बिजलीघर चौराहा से आइएसबीटी स्टेशन तक पांच स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। इन स्टेशनों को रेल संरक्षा आयुक्त की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशनों का तेजी से निर्माण चल रहा है। हाईवे-19 पर ट्रैक बनकर तैयार हो गया है

    ऐसे में यूपीएमआरसी की टीम बैरिकेडिंग हटाने जा रही है। यह कार्य टुकड़े में होगा। संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क पंचानन मिश्र ने बताया कि सबसे पहले आइएसबीटी की तरफ से बैरिकेडिंग हटाई जाएगी। बैरिकेडिंग हटने के बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू होगा। इसमें एक माह से अधिक का समय लगेगा। बैरिकेडिंग हटने से हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी दूर हो सकेगी।

    उन्होंने बताया कि छह किमी लंबे एमजी रोड पर कार्य चल रहा है। सदर बाजार से अवंतीबाई चौराहा तक सर्वे पूरा हो गया है। बाकी हिस्से में सर्वे चल रहा है। नालियों के चौड़ीकरण के साथ रोड का सुंदरीकरण भी होगा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक मेट्रो का कार्य तेजी से चल रहा है।

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