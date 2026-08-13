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    आगरा में स्कूल से लौट रही बच्चियों को सिरफिरे ने खींचा, भीड़ ने पीटकर पुलिस को सौंपा

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:32 PM (IST)

    आगरा के सदर क्षेत्र में स्कूल से लौट रही दो बच्चियों को एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ने झाड़ियों में खींच लिया। बच्चों के शोर मचाने पर राहगीरों ने ...और पढ़ें

    आगरा में मनचले की पिटाई करते लोग।

    आगरा में मनचले की पिटाई करते लोग।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सदर क्षेत्र में थाने से 100 मीटर दूर स्कूल से घर लौट रहीं दो बच्चियों को सिरफिरे ने खींच लिया। उन्हे जबरन पास की झाड़ियों में लेकर जाने लगा। साथ चल रहे बच्चों ने सूझबूझ दिखाते हुए शोर मचा दिया। मौके पर जुटे राहगीरों को इसकी जानकारी दी तो उन्होने झाड़ियों में घुसकर आरोपित को दबोच लिया। बच्चियों को चंगुल से छुड़ा सिरफिरे की पिटाई लगाई दी।

    उसे मौके पर पहुंची पुलिस के सिपुर्द कर दिया। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है। उसकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना गुरुवार की दोपहर डेढ़ बजे की है। सदर थाने के पास मधु नगर मोड़ के पास रहने वाले चार बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। मधु नगर मोड़ से पहले थाने से 100 मीटर आगे सिरफिरे युवक ने नौ और दस वर्ष की छात्राओं को पकड़ लिया

    उन्हें जबरन घसीटकर पास की झाड़ियों में लेकर चला गया। यह देख साथ छात्राओं के साथ चल रहे दो छोटे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्हाेंने राहगीराें को सिरफिरे द्वारा झाड़ियों के अंदर लेकर जाने की जानकारी दी। जिस पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुट गए। उन्होंने झाड़ियों में घुसकर आरोपित को दबोच लिया।

    दोनों छात्राओं को सिरफिरे के चंगुल से मुक्त कराया। घटना से दोनों छात्राएं बुरी तरह डरी हुई थीं। भीड़ ने सिरफिरे की पिटाई लगा दी। जानकारी होने पर छात्राओं के स्वजन भी मौके पर आ गए। आसपास के लोगों ने बताया कि सिरफिरा दो वर्ष से सड़क पर घूमता रहता है। सड़क पर ही सोता है। वह पूर्व में भी एक युवती से गलत हरकत करने पर लोगों ने उसे पीट दिया था।

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    हालांकि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं की थी। भीड़ ने सिरफिरे को पुलिस के सिपुर्द कर दिया। इंस्पेक्टर विजय विक्रम सिंह ने बताया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसे अपना घर वालाें के सिपुर्द कर दिया है।