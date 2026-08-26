रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर रहेगी बाजारों में रौनक, आगरा में रात 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, आगरा। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहार पर बाजारों में देर रात तक रौनक रहेगी। जिलाधिकारी ने त्योहारों के मद्देनजर रात 11 बजे तक दुकानें खोले जाने पर सहमति जताई है। इस संबंध में जिला वाणिज्य बंधु की बैठक में मुद्दा उठाया गया था।

व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष जय पुरसनानी ने बताया कि कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में बताया गया कि शहर के बाजारों में प्रस्तावित 10 वाहन पार्किंग में से तीन की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है और शेष पर कार्य चल रहा है। बैठक में व्यापार मंडल ने आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के दरेसी नंबर एक और दो के गेट जनता के लिए खोले जाने की मांग की।

त्योहारों पर देर रात तक दुकानें खोले जाने के मामले डीएम ने सहमति जताई। पुलिस को भी निर्देशित किया जा रहा है कि बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। संजय प्लेस पार्किंग पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि दुकानदार खुद व्यवस्था करें। नामनेर से ईदगाह बस स्टैंड तक अतिक्रमण पर जिलाधिकारी ने एसीपी को आदेश दिए कि पुलिस देखे दुबारा अतिक्रमण न हो।

पुरानी मंडी से शाहजहां पार्क तक डिवाइडर लगाने के लिए एसीपी ट्रैफिक से रिपोर्ट देने के लिए कहा। बैठक में भावना स्टेट पर होर्डिंग हटाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण को कहा गया। बोदला से बिचपुरी से लोहामंडी के मध्य डीवीवीएनएल के खंभे को साइड से करने के लिए कहा गया। हींग की मंडी में शौचालय के निर्माण के लिए जिलाधिकारी ने नगर निगम से कहा गया।