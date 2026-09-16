बर्थडे पार्टी करते युवकों को पुलिस ने खदेड़ा, दो दिन बाद नाले में मिली लड़के की लाश; आगरा में जमकर हंगामा

संवाद सूत्र, मलपुरा (आगरा)। धनौली में बर्थडे पार्टी कर रहे युवकों को पुलिस के खदेड़े जाने के दो दिन बाद एक किशोर का शव पुलिस बूथ से महज 30 मीटर दूर नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस बूथ पर करीब चार घंटे तक हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने मार्ग जाम करने का प्रयास भी किया।

मृतक के पिता ने पुलिसकर्मियों पर बेटे की हत्या किए जाने का शक जताते हुए तहरीर दी है। थाना सदर क्षेत्र के नगला प्यारे निवासी प्रेमपाल का पुत्र 17 वर्षीय शिवम सविता अपने साथी वरुण कुशवाहा के जन्मदिवस मनाने के लिए सोमवार को सिरौली मार्ग थाना मलपुरा क्षेत्र में आया था।

शाम करीब आठ बजे युवक मार्ग किनारे केक काटकर जन्मदिवस मना रहे थे। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही युवक इधर-उधर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने वरुण समेत आधा दर्जन से अधिक किशोरों को बाइक और ऑटो सहित पकड़ लिया। उन्हें पुलिस बूथ पर ले आए।

वरुण के पकड़े जाने की जानकारी मिलने पर उसके अन्य साथी भी बूथ पर पहुंच गए। पुलिस से युवकों को छोड़ने की मांग करने लगे। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने डंडे उठा लिए। इससे मौके पर भगदड़ हो गई। युवक जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। आरोप है कि पुलिसकर्मी भी युवकों के पीछे करीब 50 मीटर तक दौड़े।

मृतक के पिता प्रेमपाल का आरोप है कि पुलिस के डर से उनका बेटा शिवम नाले में गिर गया। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसे नाले से बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद शिवम घर नहीं पहुंचा। दो दिन तक बेटे का कोई पता नहीं चलने पर प्रेमपाल ने थाना सदर में उसके लापता होने की तहरीर दी।

बुधवार सुबह करीब नौ बजे मलपुरा थाने के धनौली पुलिस बूथ के पास नाले में शिवम का शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस बूथ के पास शव मिलने से लोगों का आक्रोश भड़क उठा।