आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे, रेलिंग तोड़ 20 फीट नीचे जा गिरा ट्रॉला; चालक और हेल्पर घायल

संवाद सूत्र, फतेहाबाद (आगरा)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह चालक को नींद की झपकी आने से जिप्सम की बोरियों से लदा ट्राॅला अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट नीचे जा गिरा और पलट गया। हादसे में चालक और हेल्पर घायल हो गए।

वहीं, एक्सप्रेसवे पर ही दूसरे स्थान पर खराब टायर के कारण खड़ी कार में पीछे से आ रही बलेनो ने टक्कर मार दी। हालांकि दोनों घटनाओं में किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। ट्राॅला आगरा से लखनऊ की ओर जा रहा था। सुबह करीब छह बजे किलोमीटर 34.100 एलएचएस पर चालक को झपकी आ गई। इससे ट्राॅला अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर तक एमसीबी और सुरक्षा जाल तोड़ता हुआ एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरा। करीब 20 फीट नीचे पलटने से ट्राॅला क्षतिग्रस्त हो गया।

चालक महेंद्र सिंह पुत्र धवन लाल और हेल्पर राजा पुत्र अजगर अली, निवासी सीकर, राजस्थान, घायल हो गए। दोनों को निजी एंबुलेंस से एचएस अस्पताल भेजा गया। सूचना पर यूपीडा की पांच लोहारी चौकी के प्रभारी देवेंद्र कुमार, यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी सुधीश कुमार शुक्ला पुलिस बल और सेफ्टी एटलस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्रेन और हाइड्रा की मदद से ट्राॅला को बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है।