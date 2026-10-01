आगरा के फतेहाबाद में जमीन के विवाद में युवक की हत्या, खेत में मिला सुबह शव

जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद के गांव कच्छपुरा में बुधवार की देर रात 32 वर्ष के प्रेमवीर के सिर में कुल्हाड़ी से प्रहार करके हत्या दी गई। गुरुवार सुबह प्रेमवीर का शव खेत में पड़ा मिला। हत्या के पीछे जमीन से जुड़ा विवाद बताया जा रहा है।

गुरुवार सुबह करीब सात बजे ग्रामीण खेत की ओर गए थे। उन्होंने वहां पर प्रेमवीर का खून से लथपथ शव पड़ा देखकर इसकी जानकारी स्वजन को दी। स्वजन ने पुलिस को बताया कि प्रेमवीर बुधवार की रात घर से रोज की तरह खेत पर सोने गए थे। स्वजन ने बताया कि गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।