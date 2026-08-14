पेट्रोल में मिला निकला पानी, कई बाइकें हो गईं खराब, आगरा में जियो पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा

संवाद सूत्र, खंदौली (आगरा)। नंदलालपुर स्थित रिलायंस जियो पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को पेट्रोल में पानी मिले होने की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पेट्रोल भरवाने के बाद बाइक खराब होने का आरोप लगाते हुए करीब दो दर्जन बाइक सवार एक-एक कर पंप पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

ग्रामीणों के मुताबिक, पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद बाइक कुछ दूरी तक चलने के बाद बंद होने लगीं। करीब दो किलोमीटर दूर पहुंचते ही कई बाइक रास्ते में खराब हो गईं। इसके बाद बाइक सवार वापस पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोल में पानी मिले होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।