आगरा: करबन नदी पर 10.62 करोड़ से बनेगा पुल, कई गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, आगरा। एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में चौगान से धौरऊ के बीच करबन नदी पर पुल बनने का रास्ता साफ हो गया है। पुल के साथ दोनों तरफ पहुंच मार्ग भी बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 10.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण की लागत तय कर प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा गया। जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी।