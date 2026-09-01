आगरा में UGC को लेकर भड़का आक्रोश, पुलिस से तकरार; कानपुर हाईवे पर जाम लगाया

जागरण संवाददाता, आगरा। यूजीसी के विरोध में मंगलवार दोपहर खंदौली से क्षत्रिय सभा के बैनर तले बाइक रैली लेकर एत्मादपुर तहसील ज्ञापन पहुंचे लोगों ने पुलिस से तड़का-भड़की के बाद एत्मादपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग कर रहे हैं।

जानकारी होने पर एसडीएम सुमित सिंह और एसीपी देवेश सिंह मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना दोपहर करीब पौने तीन बजे की है। खंदौली से दर्जनों लोग बाइक रैली निकालकर एत्मादपुर तहसील में यूजीसी के विरोध में ज्ञापन देने आए थे।