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आगरा: कागारौल थाना परिसर में SO के आवास की छत गिरी, बड़ा हादसा टला

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 04:37 PM (GMT+05:30)

आगरा के कागारौल थाना परिसर में लगातार बारिश के कारण थानाध्यक्ष के पांच दशक पुराने आवास की छत ढह गई।

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

HighLights

  1. कागारौल थाना परिसर में थानाध्यक्ष के आवास की छत ढही।

  2. लगातार बारिश के कारण पांच दशक पुरानी छत जर्जर हुई।

  3. हादसे के समय कोई मौजूद नहीं था, बड़ा नुकसान टला।

जागरण संवाददाता, आगरा। बुधवार सुबह से हाे रही वर्षा के चलते कागारौल थाना परिसर में बने थानाध्यक्ष के आवास की छत ढह गई। हादसा सुबह आठ बजे हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे के समय अंदर कोई नहीं था। जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।

थाना परिसर में बना थानाध्यक्ष का आवास पांच दशक पुराना बताया जा रहा है। जिसकी छत गर्डर और पत्थर की बनी हुई थी। लगातार वर्षा के चलते जर्जर हो गई थी। लोगों का कहना था कि छत यदि रात में ढहती तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत ढहने से कमरे में रखा सारा सामान भी उसके मलबे में दब गया।

हादसा बुधवार सुबह आठ बजे हुआ। थानाध्यक्ष अपने आवास पर नहीं थे। इसी दौरान एक कमरे की छत तेज आवाज के साथ ढह गई।

थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी भागकर मौके पर पहुंचे, पूरी ढह गई थी। कमरे में रखा सारा सामान मलबे में दब गया था। पुलिसकर्मियों द्वारा मलबे में किसी के दबा होने की आशंका पर उसे हटवाया गया। गनीमत यह रही कि हादसे के समय वहां कोई नहीं था।

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