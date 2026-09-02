आगरा: कागारौल थाना परिसर में SO के आवास की छत गिरी, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, आगरा। बुधवार सुबह से हाे रही वर्षा के चलते कागारौल थाना परिसर में बने थानाध्यक्ष के आवास की छत ढह गई। हादसा सुबह आठ बजे हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे के समय अंदर कोई नहीं था। जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।

थाना परिसर में बना थानाध्यक्ष का आवास पांच दशक पुराना बताया जा रहा है। जिसकी छत गर्डर और पत्थर की बनी हुई थी। लगातार वर्षा के चलते जर्जर हो गई थी। लोगों का कहना था कि छत यदि रात में ढहती तो बड़ा हादसा हो सकता था। छत ढहने से कमरे में रखा सारा सामान भी उसके मलबे में दब गया।