Agra Jaipur Highway: गोरखपुर से सूरत जा रही Tourist Bus पलटी, कई यात्री हुए हैं घायल
Agra Jaipur Highway पर गोरखपुर से सूरत जा रही एक टूरिस्ट बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई और कई घायल हो गए। दुर्घटना फतेहपुरसीकरी के पास हुई, जहाँ ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Jaipur Highway पर शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। गोरखपुर से सूरत जा रही टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि अन्य घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया है।
हादसा फतेहपुरसीकरी और किरावली के बीच रघुनाथ सिंह कॉलेज के सामने शाम को करीब पांच बजे हुआ। यहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप के सामने टूरिस्ट बस पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस की रफ्तार अधिक थी, अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई।
घटनास्थल पर यात्रियों की मदद के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घायल यात्रियों को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भिजवाया। जहां दो यात्रियों की हालत गंभीर बनी गई है। पुलिस ने क्रेन से बस को साइड में खड़ा कराकर यातायात सुचारू कराया।
इस दौरान हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शाम सात बजे तक हाईवे पर वाहनों को एक एक कर गुजारा जा रहा था।
