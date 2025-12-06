Agra Jaipur Highway: गोरखपुर से सूरत जा रही Tourist Bus पलटी, कई यात्री हुए हैं घायल

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Jaipur Highway पर शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। गोरखपुर से सूरत जा रही टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जबकि अन्य घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया है।

हादसा फतेहपुरसीकरी और किरावली के बीच रघुनाथ सिंह कॉलेज के सामने शाम को करीब पांच बजे हुआ। यहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप के सामने टूरिस्ट बस पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस की रफ्तार अधिक थी, अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई।