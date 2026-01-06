आगरा जयपुर हाईवे पर अब नहीं रहेगा कोहरे में पशुओं का डर, पहनाई गई रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बेल्ट

संसू, जागरण- मिढ़ाकुर (आगरा)। आगरा जयपुर हाईवे पर अब कोहरे में सड़क पर अचानक आवारा पशुओं के आ जाने से दुर्घटना का डर नहीं रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सराहनीय पहल की गई है। हाईवे पर विचरण करने वाले पशुओं की रात में बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके गले में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाई गई हैं।

इस व्यवस्था से वाहन चालकों को दूर से ही पशु दिखाई देंगे, जिससे समय रहते सावधानी बरतना संभव होगा और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। यह कदम मानव जीवन के साथ-साथ पशुओं की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दक्षिणी बाईपास मार्ग पर भी पहनाए टेप रायभा दक्षिणी बाईपास मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। रायभा टोल प्लाजा प्रशासन द्वारा सड़क पर विचरण करने वाले पशुओं पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाई गई, जिससे रात्रि के समय उनकी दृश्यता बढ़ सके और वाहन चालकों को समय रहते पशुओं की मौजूदगी का संकेत मिल सके।