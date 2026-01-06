Language
    आगरा जयपुर हाईवे पर अब नहीं रहेगा कोहरे में पशुओं का डर, पहनाई गई रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बेल्ट

    By Ravi Shankar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:27 PM (IST)

    आगरा-जयपुर हाईवे और रायभा दक्षिणी बाईपास पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। पशुओं के गले में रेट्रो-रिफ्ल ...और पढ़ें

    संसू, जागरण- मिढ़ाकुर (आगरा)। आगरा जयपुर हाईवे पर अब कोहरे में सड़क पर अचानक आवारा पशुओं के आ जाने से दुर्घटना का डर नहीं रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सराहनीय पहल की गई है। हाईवे पर विचरण करने वाले पशुओं की रात में बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके गले में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाई गई हैं।

    इस व्यवस्था से वाहन चालकों को दूर से ही पशु दिखाई देंगे, जिससे समय रहते सावधानी बरतना संभव होगा और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। यह कदम मानव जीवन के साथ-साथ पशुओं की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

     

    दक्षिणी बाईपास मार्ग पर भी पहनाए टेप

    रायभा दक्षिणी बाईपास मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। रायभा टोल प्लाजा प्रशासन द्वारा सड़क पर विचरण करने वाले पशुओं पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाई गई, जिससे रात्रि के समय उनकी दृश्यता बढ़ सके और वाहन चालकों को समय रहते पशुओं की मौजूदगी का संकेत मिल सके।

    स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे मानव और पशु—दोनों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जिम्मेदारों का कहना है कि इस तरह के प्रयासों से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और हादसों में कमी आएगी। प्रशासन ने वाहन चालकों से भी अपील की है कि वे बाईपास मार्ग पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें और सतर्कता बरतें, जिससे सड़क सभी के लिए सुरक्षित बन सके।