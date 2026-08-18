हवाला से रकम विदेश भेजने वालों पर कार्रवाई, आगरा में फर्म पर आयकर का सर्वे; बाजार में मची खलबली

जागरण संवाददाता, आगरा। आयकर विभाग ने हवाला से रकम के लेन-देन में शामिल लोगों पर मंगलवार को देशव्यापी कार्रवाई की। इसकी चपेट में आगरा के ऐसे प्रोफेशनल और कारोबारी भी आए हैं, जिन्होंने संदिग्ध रूप से रकम विदेश भेजी। इससे जुड़े दस्तावेज आयकर विभाग से छिपाए गए। आयकर रिटर्न में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया।

आयकर विभाग की टीम मंगलवार सुबह काला महल/माल का बाजार क्षेत्र में पहुंची। विभाग की जांच शाखा के अधिकारियों ने क्षेत्रीय लोगों से सीए रेहान खान के बारे में पूछताछ की। टीम ने सीए के घर और माल का बाजार स्थित दफ्तर पर कई घंंटे तक दस्तावेजों की जांच की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टीम क्षेत्र में शाम चार बजे तक रही और सीए को साथ ले गई। आयकर की कार्रवाई की चर्चा पूरे शहर में रही।

विभागीय टीम को हवाला से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार देशभर में 36 प्रोफेशनल और 394 संस्थाओं की जांच की जा रही है। ऐसे ट्रस्टों का इतिहास खंगाला जा रहा है, जिनके माध्यम से रकम का लेन-देन किया गया है। यह खेल शैल कंपनियों के माध्यम से किए जाने की संभावना है। ऐसे लोग भी विभाग की सूची में हैं, जो फार्म 15 सीबी को प्रमाणित करते हैं।

तीन वर्षों में विदेश भेजी गई धनराशि की जांच के बाद कार्रवाई आयकर विभाग की जांच टीम ने पिछले तीन वर्षों में विदेश भेजी गई धनराशि और जमीनी सूचनाओं की जांच की। इसमें बहुत बड़ी रकम विदेश भेजनी वाली संस्थाओं के नाम सामने आए। उनका स्वयं का कारोबार और घोषित आय बहुत कम थी। कुछ ने रिटर्न में टर्नओवर बहुत कम दिखाया था। कुछ संस्थाएं तो आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं कर रही थीं। कुछ संस्थाएं अपने दर्शाए गए पते पर भी नहीं मिलीं।

उन्होंने धनराशि विदेश भेजने की वजह भाड़े का भुगतान, साफ्टवेयर आयात और सलाहकार की सेवाओं का भुगतान बताया। विभागीय जांच में संस्थाओं का काम उस स्तर का भी नहीं पाया गया, जिससे इतनी बड़ी धनराशि को विदेश भेजना उचित साबित हो सके।