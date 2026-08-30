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आगरा में पावरलिफ्टिंग की नेशनल खिलाड़ी पर पति ने किया जानलेवा हमला, होटल में बुलाकर घुटने में घोंपा चाकू

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:16 PM (IST)

आगरा में एक राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी और शिक्षिका को उनके पति ने होटल में बातचीत के बहाने बुलाकर चाकू से हमला कर दिया।

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HighLights

  1. राष्ट्रीय पावरलिफ्टर शिक्षिका पर पति ने चाकू से हमला किया।

  2. आगरा के होटल में बातचीत के बहाने बुलाया गया।

  3. पति ढाई साल से मारपीट कर रहा था, एटीएम विवाद।

जागरण संवाददाता, आगरा। पावर लिफ्टिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी को पति ने होटल में बुलाकर चाकू से हमला बोल दिया। घुटने में चाकू मारकर घायल कर दिया। सदर क्षेत्र की रहने वाली 41 वर्ष की पावर लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाडी ने एक दर्जन से अधिक ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है।

21 वर्ष पहले चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेंच प्रेस में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। उनकी शादी वर्ष 2011 में हुई थी। विवाद के चलते पति से अलग रह रही थीं। खिलाड़ी का आराेप है कि 26 जुलाई को बातचीत के बहाने होटल के कमरे में बुलाकर पति ने उन चाकू से हमला किया।

पति करीब ढाई वर्ष से उनके साथ मारपीट कर रहा है। पति द्वारा खिलाड़ी की पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। रविवार को खिलाड़ी ने एकता थाना क्षेत्र में तहरीर दी है।

महिला खिलाड़ी ने बताया कि विवाद की शुरुआत ढाई वर्ष पहले हुई। पति कोई काम नहीं करते हैं। उनका एटीएम पति के पास रहता था। पति बेहिसाब और अनापशनाप खर्च करने लगे तो उन्होंने एटीएम ले लिया। बैंक का सारा हिसाब-किताब वह खुद रखने लगीं। जिससे पति क्रुद्ध हो गए। उन्हें खाने-पीनें में नशा मिलाकर देने लगे।

जिसके बाद वह उनकी पिटाई करते, जिससे कि वह विरोध नहीं कर सकें। पति द्वारा दिए गए नशे के चलते वह अपने साथ होने वाली हिंसा का विरोध नहीं कर पाती थीं। पति शादी के बाद से उनके साथ मायके में रह रहे थे। छह महीने पहले विवाद के चलते वह घर छोड़ गए।

आर्थिक तंगी में आने पर उनसे राजीनामा करने का प्रयास करने लगे। बातचीत के लिए एकता थाना क्षेत्र के होटल में बातचीत के लिए बुलाया था। वहां पर चाकू से हमला बोल दिया, विरोध करने पर उनके घुटने में चाकू सार दिया।

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