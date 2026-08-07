आगरा: सावन का दूसरा सोमवार, रविवार शाम से ही भारी वाहनों का प्रवेश बंद; बल्केश्वर मेले के लिए तय हुआ रूट प्लान

जागरण संवाददाता, आगरा। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शहर के प्रमुख शिव मंदिरों राजेश्वर महादेव, बल्केश्वर महादेव, रावली महादेव, पृथ्वीनाथ महादेव, कैलाश महादेव एवं मनःकामेश्वर महादेव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। रविवार शाम से ही हजारों श्रद्धाुल नगर परिक्रमा के लिए सड़काें पर होंगे। सोमवार को बल्केश्वर में मेला है।

जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने नौ अगस्त की शाम चार बजे से सोमवार को कार्यक्रम की समाप्ति तक बाहरी और आंतरिक मार्ग परिवर्तन किया है। इस दाैरान राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर भारी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर रैपुरा जाट दक्षिणी बाइपास से कुबेरपुर कट के मध्य भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

पूर्व में जारी सभी नो-एंट्री पास व अनुमति पत्र निरस्त माने जाएंगे। दिल्ली व मथुरा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मथुरा पुलिस द्वारा टाउनशिप चौराहा (रिफ़ाइनरी) से गोकुल बैराज व उत्तरी बाइपास होकर यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ मोड़ा जाएगा।