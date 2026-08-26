आगरा के गेस्ट हाउस में किशोरी से दुष्कर्म, वीडियो भी बनाया और करने लगे ब्लैकमेल

जागरण संवाददाता, आगरा। रकाबगंज क्षेत्र की रहने वाली किशोरी को बहाने से जगदीशपुरा के गेस्ट हाउस में लेकर आए। वहां उसे नशीली चाय पिलाकर बेसुध कर दिया। किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके बुलाने का प्रयास किया। बात नहीं मानने पर वीडियो को सोशल मीडिया में प्रसारित कर दिया।

जानकारी होने पर पीड़िता के स्वजन रकाबगंज और ताजगंज थाने पहुंचे। घटनास्थल जगदीशपुरा का होने पर पीडिता की मां ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पीड़ित किशोरी की मां ने पुलिस को बताया कि 18 जुलाई को रकाबगंज के रचित और सोमू उनकी बेटी को चाय पिलाने के बहाने साथ ले गए थे।

दोनों उसे लेकर ताजगंज के कैफे में पहुंचे। वहां उसे चाय पिलाई, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। जिससे बेटी बेसुध हालत में हो गई। आरोपित रचित और सोमू बेटी को स्कूटी से जगदीशपुरा क्षेत्र के एक गेस्ट हादस में ले गए। वहां बेटी से दुष्कर्म किया। जिसके बाद उसकी वीडियाे बना लिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपितों ने किशोरी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

उसे अपने पास बुलाने का प्रयास करने लगे। बात नहीं मानने पर आरोपितों ने बेटी के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित कर दिए। स्वजन को पिछले दिनो इसकी जानकारी हुई तो होश उड़ गए। वह किशोरी को लेकर पहले ईदगाह चौकी पहुंचे, वहां से ताजगंज थाने भेज दिया गया। ताजगंज पुलिस ने गेस्ट हाउस के बारे में छानबीन की तो घटनास्थल जगदीशपुरा का निकला।