GST: आगरा में एक महीने में 20 बोगस फर्मों पर कार्रवाई, 50 करोड़ का गोलमाल आया सामने

जागरण संवाददाता, आगरा। बोगस फर्में बनाकर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने का बड़ा खेल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) ने शहर में पकड़ा है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में पंजीकृत 20 फर्मों के विरुद्ध नवंबर में कार्रवाई की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन फर्मों ने वास्तविक आपूर्ति के बगैर कागजों में खरीद दिखाकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) पास आन कर और आइटीसी को कर से समायोजित कर 50 करोड़ रुपये से अधिक का गोलमाल किया। विभाग ने इन फर्मों को काली सूची में डालते हुए उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए हैं।एसजीएसटी ने अक्टूबर व नवंबर में लखनऊ मुख्यालय के निर्देश पर सीजीएसटी में पंजीकृत फर्मों की जांच की। दस्तावेजों में दर्शाए गए पतों पर न तो फर्में संचालित मिलीं और न उनके संचालकों के बारे में आस-पास के लोग जानकारी दे पाए। यह फर्में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई थीं। लोहामंंडी थाना में एक नवंबर को सात फर्जी फर्मों के विरुद्ध 15.38 करोड़ रुपये की आइटीसी पास आन करने पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 18 नवंबर को 10 बोगस फर्मोंं के विरुद्ध 18.27 करोड़ रुपये की आइटीसी पास आन करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया।