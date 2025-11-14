Gold और डॉलर की तस्करी का आरोपी 34 साल बाद बरी, तीन अभियुक्तों की हो चुकी है मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। सोने के बिस्किट और डालर की तस्करी के आरोपित को न्यायालय ने 34 वर्ष बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपित तीन अन्य लोगों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। तीन दशक से अधिक पुराने मुकदमे में न्यायालय द्वारा कई बार अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी हाजिर नहीं हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले के अनुसार 23 फरवरी 1991 को न्यू अागरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक आरबी गुप्ता टीम ने टीम के साथ शाहदरा चेक पोस्ट, टूंडला-आगरा हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा था।कार की तलाशी लेने पर उसमें कुछ नहीं मिला।

जिस पर उसमें सवार चारों लोगों को संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर लाकर उनकी तलाशी ली गई। चारों के प्राइवेट पार्ट से कंडोम में रखे सोने के 27 बिस्कुट व 100-100 डालर के दस नोट बरामद हुए थे। विभाग द्वारा मामले में कचहरी घाट के रहने वाले जितेंद्र कुमार जैन, श्याम कुमार, फिरोजाबाद के थाना कोतवाली स्थित कटरा सुनरम के रहने वाले नरेंद्र कुमार व न्यू आदर्श नगर बल्केश्नर के रहने वाले अशोक कुमार गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।